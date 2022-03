Le Commissaire Peyton devient l'icône du Mardi Gras en Côte d'Ivoire

En sortant son plus beau déguisement pour se joindre à la parade du Mardi Gras célébré le 1er mars 2022 en Côte d'Ivoire, bébé tétine, rebaptisée “ Commissaire Peyton ", ne savait pas qu’elle prenait ainsi rendez avec dame Célébrité des réseaux sociaux.

Je suis. J’existe. J’aspire. Je rêve. Je suis Commissaire Peyton

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Car je suis. J’existe. J’aspire. Je rêve. Je suis Commissaire Peyton, devenue une figure emblématique du Mardi Gras en Côte d'Ivoire. Mardi Gras, cette fête chrétienne devenue un phénomène culturel populaire dans le monde, a été célébré le 1er mars 2022 en Côte d'Ivoire. Depuis lors, Peyton, que dis-je, “Commissaire Peyton”, cette fillette d’environ 3 ans, est devenue l’enfant le plus chouchouté sur la toile par les Ivoiriens. Tant sa tenue de ce Mardi Gras a fait sensation dans la blogosphère ivoirienne.

Comme une traînée de poudre, la photo de sa “tenue officielle” de Commissaire de Police avec quatre barrettes, a fait le tour des réseaux sociaux jusqu’à atterrir à la Direction générale de la Police nationale (Dgpn). L’Institution dirigée par le Général Kouyaté Youssouf lui adresse aussitôt cette convocation inédite par une alerte en vue de retrouver la gamine.

“Le Commissaire Tétine (PEYTON) est activement recherché par le Directeur Général de la Police Nationale, l’Administrateur Général de Police, Kouyaté Youssouf. La Direction Générale demande aux parents de prendre attache avec le Service Communication du Cabinet du Directeur Général de la Police Nationale”, a posté sur sa page Facebook, mardi, dans la soirée, la Dgpn. Le lendemain, notre jeune Caire Peyton est retrouvée. Mieux, une audience est convenue avec la haute hiérarchie de la Police ivoirienne.

“Suite à l’avis de recherche du Commissaire Tétine (PEYTON), nous vous informons qu’elle a été retrouvée ce jour. Par ailleurs, elle sera reçue par le Directeur Général de la Police Nationale, le vendredi 04 mars 2022, à 09 heures à la Direction Générale de la Police Nationale. Suivez nous en direct ce vendredi”, a informé le corps.

Cette imitation de la Police nationale initiée soit par les parents, soit par les établissements préscolaires, scolaires et/ou par les enfants eux-mêmes, a été largement appréciée par les internautes qui y voient l’acceptation et une symbiose manifeste entre la police nationale et la population. Susciter de telles vocations, permet aux enfants de libérer leur énergie intérieure emprisonnée en eux pour faire exploser leurs capacités. Espérons que le Général Youssouf Kouyaté ira dans ce sens pour accompagner cette âme bien née, jusqu’à l'accomplissement de ses rêves de devenir un jour Commissaire de la Police nationale.

HISTOIRE DE MARDI GRAS

Vers le 12ème siècle, les chrétiens faisaient la fête avant le carême qui correspond à une période de 40 jours de jeûne et de pénitence. Le mardi gras est le jour qui précède la période de jeûne pour le carême et où les célébrations du carnaval se terminent. Le mardi est devenu gras il y a déjà des siècles, lorsque le carnaval (carnem levare, enlever la viande) indiquait le début du carême et donc le début de la période pénitentielle, que beaucoup associent au jeûne. C’est donc l’occasion de faire un repas festif et riche en aliments gras, d’où son nom. Les moins orthodoxes, cependant, évitaient de manger de la viande, qui était l’un des aliments les plus riches de l’époque.

Lorsque le christianisme est arrivé à Rome, les chefs religieux ont décidé d’intégrer ces traditions populaires locales dans la nouvelle foi, une tâche plus facile que de les abolir complètement. Ainsi, les excès et festivités de la période du Carnaval et Mardi Gras devinrent un prélude au Carême, les 40 jours de jeûne et de pénitence entre le mercredi des Cendres et le dimanche de Pâques. Avec le christianisme, le Mardi Gras s’est répandu de Rome vers d’autres pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre.

Mardi Gras dans le monde

Selon les pays et les régions, la tradition du mardi gras et du carnaval peut prendre des noms différents ou ne pas exister du tout, comme dans le cas de Milan, qui suit le rite ambrosien selon lequel le dernier jour du carnaval est le samedi au lieu du mardi. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, en revanche, le mardi gras est appelé « Pancake Day ». Quel que soit son nom, cette journée a perdu une grande partie de sa connotation religieuse pour devenir une occasion de célébration et de divertissement, en particulier pour les enfants qui adorent se déguiser.

Le carnaval est une grande fête qui se déroule dans les rues. C’est l’occasion de se déguiser, danser en musique et faire la fête. Les festivités du carnaval brésilien, qui durent une semaine, présentent un amalgame vibrant de traditions européennes, africaines et indigènes. Au Canada, la ville de Québec accueille le gigantesque Carnaval d’hiver de Québec. En Italie, les touristes affluent au Carnaval de Venise, qui remonte au XIIIe siècle et est célèbre pour ses bals masqués. Pour le Fastevlan danois, les enfants se déguisent et ramassent des bonbons de la même manière qu’à Halloween.