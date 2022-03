Eléphants: Suspendu pour dopage, Sylvain Gbohouo s'explique enfin

La suspension de Sylvain Gbohouo pour des soupçons de dopage, continue de faire des vagues. Le gardien de but des Éléphants de Côte d'Ivoire, annonce qu’il fera un direct ce vendredi 4 mars, pour mieux s’expliquer sur cette affaire.

Sylvain Gbohouo va s’adresser aux Ivoiriens

Alors qu’elle était en pleine préparation pour la CAN 2022 à Djeddah, en Arabie Saoudite, la sélection ivoirienne a appris la suspension provisoire de son gardien de but, Sylvain Gbohouo. Le portier du Wolkite Ketema FC (Ethiopie) a été épinglé par la FIFA, après que des traces d’une substance considérée depuis 2014 comme produit dopant ont été retrouvées dans son urine lors d’un test antidopage. Selon ses explications, le sélectionneur Patrice Beaumelle lui avait demandé de consulter un ophtalmologue parce qu’il lui reprochait de mal lire les trajectoires du ballon sur le terrain.

Après consultation, Gbohouo s’est vu prescrire un médicament, lequel contenait malheureusement la substance retrouvée dans son urine. Parti au Cameroun avec la sélection ivoirienne, Gbohouo s’est retrouvé plus tard isolé dans un hôtel en raison de la sanction prise à son encontre. Une situation qu’a vécue difficilement le champion d’Afrique après avoir précédemment perdu son père : « C’est dur. Le fait d’avoir perdu mon père était dur mais c’est encore plus dur quand je ne peux pas faire ce que j’aime le plus au monde. Je suis interdit de jouer pour une histoire de dopage. Juste les traces d’une substance interdite dans l’urine. J’essaye de faire en sorte de ne pas trop y penser mais c’est dur de ne pas y penser », avait expliqué Gbohouo.

Toujours aucune explication du médecin ayant prescrit le médicament ! Pour des raisons bien étranges, le médecin qui a prescrit le médicament à l’origine de tous les soucis de Sylvain Gbohouo, n’a toujours pas livré sa version. La présidente du comité de normalisation Mariam Dao Gabala s’est également murée dans un silence inquiétant. Face à une telle incertitude, Gbohouo souhaite mieux s’expliquer sur l’affaire. En effet, l’ancien portier du TP Mazembé (RDC) a annoncé qu’il fera un direct sur sa page Instagram, ce vendredi 4 mars, pour apporter plus d’éclaircissements sur le sujet :

« Demain vendredi, direct sur ma page instagram pour mieux vous expliquer cette affaire de dopage à 20h GMT », a-t-il fait savoir. En l’absence de Sylvain Gbohouo, c’est Badra Ali Sangaré, le portier du JDR Stars en Afrique du Sud, qui a défendu les buts de la sélection ivoirienne au Cameroun. Auteur d’une très bonne prestation dans l’ensemble avec notamment 13 arrêts effectués, il a brillamment assuré la relève. Le rempart de 35 ans devrait être reconduit pour les prochains matchs de la Selephanto les 25 et 29 mars contre la France et l’Angleterre.

Alex Kouadio