Bernardin Domi (RHDP - Danané): « Voici ce qui fait trembler Mabri »   

Natif de Bouagleu, dans la commune de Danané, ancien directeur de campagne de Laurent Gbagbo à Danané et Enseignant de profession, Domi Bernardin est l'actuel Chef de Cabinet du maire de Danané, Ouattara Defoungotoh, et délégué communal du RHDP.

Domi Bernardin (RHDP): "Si le président Ouattara a encore suffisamment d’énergie, qu’il continue à nous apporter du bonheur"

Êtes-vous certain de tenir vos promesses de campagne vis-à-vis de vos électeurs ?

Merci à vous, hommes de presse et vous tous qui vous inquiétez pour Danané. Je vous assure que nos promesses de campagne seront bel et bien tenues. Jetez un coup d'œil sur la ville. Vous constaterez que beaucoup a changé. Cela est le fait de l'engagement du capitaine de l'équipe, Docteur Ouattara. Nous n'aimons pas donner dans du vuvuzela. Nous travaillons à présenter un bilan satisfaisant. Je suis même convaincu que nous irons au-delà des promesses faites aux populations.

Récemment, il s'est tenu au stade municipal une cérémonie dite de remerciements au peuple de Danané. La croyiez-vous politiquement opportune ?

Je crois que les organisateurs de la cérémonie sont mieux placés pour définir son opportunité. Je constate tout simplement que c'est une cérémonie qui vient 1 an après leur victoire et 1 an avant les prochaines élections municipales.

A l'occasion, le président du parti arc-en-ciel avait tenu un discours diversement apprécié de la classe politique. Fils DAN et militant du parti au pouvoir, partagez-vous l'idée d'un accaparement des postes électifs uniquement par des DAN ?

Sur cette question, chacun est libre de faire son approche. Me concernant, je me suis forgé un moral des discours provenant de l'Udpci. On joue par moment sur des fibres qui choquent. Les gens y accordent du crédit par pure ignorance de la législation. Pourtant la question de candidature est juridique car régie par la loi. C'est justement parce qu'elle est juridique, que Mélo OLIVIER, originaire du département de Zouan-Hounien, est député à Danané. Sinon si elle était liée aux appartenances ethniques ou géographiques, le président MABRI Toikeusse n'allait pas présenter Koné Amara à Man aux différentes élections et soutenir la candidature de Famoussa Coulibaly à Divo. Cette question de candidature ne peut être un vœu pieux. Un tel discours se réduit en une appréciation personnelle.

Pour moi, ce qui importe c'est ce que l'individu apporte à une population. Je suis par la même occasion tenté de demander à mes frères de l'UDPCI de bien vouloir nous faire le bilan des élus DAN. A Zouan-Hounien, le maire, le député et le président du conseil régional et son vice-président sont tous fils DAN natifs de Zouan-Hounien. Mais qu'ont-ils apporté à Zouan-Hounien ? Leur ville est-elle la plus propre du Tonkpi ? La plus prospère ? Une référence dans le Tonkpi ? Chacun doit pouvoir apprécier sainement ce genre de discours. Aujourd'hui, c'est la politique d'actions telle qu'initiée par Docteur Ouattara, qui doit prévaloir. Et non les considérations partisanes.

On est souvent resté dans les discours fleuve de fils de région, de fils DAN et on nous a imposés souvent quelqu’un qui n’a rien foutu parce que son programme avait pour contenu creux qu'il est DAN. Chaque localité a ses réalités. En fonction des réalités, il ne faut pas imposer un discours qui pourrait diviser les couches. Pour moi, un tel discours est dépassé. Pour ce qui nous concerne, c’est que l’individu apporte à une localité qui en fait le choix des gens. Aujourd’hui, les mentalités sont entrain d'évoluer. Donc les discours du genre: il est DAN, il est Senoufo, ne passent plus. A l'Udpci, qu'on nous dise pourquoi la présidente nationale des femmes n'est pas DAN? Elle est bien du Nord. Elle y a laissé ses frères au RDR pour rejoindre l'UDPCI. Alors, qu'on cesse de nous imposer leurs inutiles désidératas.

Monsieur le Chef Cab, à quoi est due, selon vous, la difficile percée du RHDP, votre parti, dans le Tonkpi ?

Le RHDP a percé dans le Tonkpi mais le problème du RHDP, c'est le RHDP. Faites une analyse des dernières législatives avec moi. De Bin-Houyé à Sipilou, la difficulté était la même. Dans certaines localités, le RHDP a eu plusieurs hauts responsables du parti, candidats au même poste. A Bin-Houyé par exemple, des hauts responsables du parti ont été candidats contre le candidat officiel du RHDP. Finalement, le RHDP perd le siège. Le même scénario se passe à Danané. Idem à Sangouiné, Logoualé, Biankouma et Sipilou.

Domi Bernardin: "Pour les prochaines municipales, le président de l’UDPCI aura fort à faire"

Quand on fait le cumul de ces voix et qu'on décide de régler les différends en interne, au RHDP à la table des discussions pour parler d’une seule voix, le RHDP n'aura pas d'adversaires sérieux. Et c’est bien cette analyse qui alerte le président MABRI lorsqu’il décide de faire de Danané son QG. C’est parce qu’il sait que le RHDP a percé à Danané, qu’il a besoin d’être là lui-même pour rattraper les choses. A ce niveau, le parti travaille à la désignation des candidats du parti de sorte à ce que les problèmes de rivalités soient jugulés. Je vous assure que, pour les prochaines municipales, le président de l’UDPCI aura fort à faire. Il n’aura pas seulement Danané comme QG. Il aura plusieurs QG dans le Tonkpi parce que ça va bouillir partout dans le Tonkpi.

Quel DOMI Bernardin aux prochaines élections de 2023 ? L'électeur ? L'accompagnateur ? Ou le Candidat ?

Avec Dr Ouattara, nous avons fait du beau chemin. Aujourd'hui, nous formons une équipe. Pour 2023, c'est dans la dynamique d'équipe que Domi Bernardin sera. Au regard de notre bilan assez brillant parlant en notre faveur, 2023 sera pour Domi Bernadin, ce que les Dananéens et les Dananéennes auront voulu que 2023 soit.

Parlons maintenant des futures présidentielles de 2025. Pensez-vous qu'une alternance politique au sein du RHDP peut être une chance ou un handicap pour sa victoire prochaine? Et pourquoi ?

Je puis vous dire qu'avec le potentiel humain dont dispose le RHDP dans le Tonkpi, quel que soit le candidat, le RHDP aura l'adhésion de la population à plus de 50%. Mais si le président Ouattara a encore suffisamment de l’énergie, qu’il continue à nous apporter du bonheur. S'il sent qu'il est fatigué, alors qu'il nous présente un autre champion autour de qui nous nous accorderons pour faire gagner le parti en 2025.

Propos recueillis par SONY WAGONDA