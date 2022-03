Samo: La vérité sur la supposée tentative d' enlèvement de 6 enfants

Tentative d' enlèvement à Samo - Un ressortissant turc a échappé à un lynchage populaire à Samo, un village de la commune de Bonoua, le mardi 8 mars vers 9 heures, suite à une fausse alerte d’enlevement de six enfants

Un ressortissant Turc échappe à la mort de justesse à Samo pour enlèvement

Un véhicule de marque Mercedes arrive au rond-point de Samo en compagnie d'un homme de race blanche. A son bord, six enfants dont quelques-uns sont torse nu. Intrigués, certains passants dans la rue trouvent cela suspect et pensent très vite à un enlèvement desdits enfants. En dépit de ses explications, l’homme a du mal à se faire entendre et convaincre qu’il s’agit de ses enfants. S’en suit alors, de vives altercations. La Brigade de Gendarmerie de Bonoua a pondu un communiqué dans ce sens pour rassurer les populations qu’il s’agit bel et bien d’une fausse alerte de kidnapping.

Ci-dessous, la mise au point de la police.

Depuis hier un audio et une vidéo circulant sur les réseaux sociaux tendent à faire croire à un enlèvement de plusieurs enfants par un homme. Arrêté par la population, il aurait été remis à la police. Après investigations il en ressort que :

Le mardi 08 mars 2022 aux environs de 09 heures 30 minutes, le nommé AS 31 ans de nationalité Turque, opérateur économique dans le domaine du charbon domicilié à Assouindé, décide de se rendre à Bonoua pour payer sa facture d'électricité. Il demande donc à l'un de ses employés, le nommé Yahibo G E 37 ans ivoirien de l'accompagner effectuer cette course. Ce dernier prend ses 04 enfants et les 02 enfants de sa sœur qui embarquent avec eux pour Bonoua.

Parvenus au rond-point de Samo, le nommé Yahibo GE se rend à la boutique pour acheter des biscuits aux enfants, c’est à ce moment que l'opérateur économique est pris à parti par une foule qui l’aperçoit tout seul avec plus de 06 enfants DANS le véhicule. Conduits au Commissariat de Samo, la foule nombreuse s'est présentée sur les lieux pour vouloir en découdre avec l'opérateur économique. Le père des 04 enfants, qui était à la boutique s’est aussitôt rendu au commissariat pour démentir l’information.

Les parents des 02 autres enfants convoqués se sont rendus au commissariat et ont également apporté un démenti sur les faits d’enlèvement.

Les Enfants soupçonnés d'enlèvement sont :

1- Yahibo B 08 ans

2- Yahibo N 06 ans

3- Yahibo J 03 ans

4- Yahibo E 05 ans

5- Tia I 03 ans

6- Tia J 04 ans

Le Sous-préfet de Bonoua informé s'est rendu sur le lieu pour calmer la situation. Le calme est ensuite revenu dans la cité de Samo suite à cette rumeur. Nous invitons les auteurs de ces fake News a plus de responsabilités, car en plus d’être un acte répréhensible, cela tend à accroître la psychose au sein des populations.