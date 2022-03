Tenor gêné par la tenue vestimentaire d’ Eunice Zunon

Une sortie de Tenor relativement à une robe de sa chérie Eunice Zunon alimente les réseaux sociaux. En réponse à une publication de sa dulcinée sur Instagram, le chanteur camerounais a jugé la tenue de la web humoriste trop courte.

Eunice Zunon, un peu trop sexy pour Tenor ?

Actuellement, c’est le big love entre Eunice Zunon et Tenor. Les deux stars ont officialisé leur union au Cameroun au cours d’une demande en mariage du chanteur camerounais. Et pourtant, la web humoriste ivoirienne avait toujours démenti toute relation avec la star camerounaise. "Je savais que peut-être ça allait arriver un jour, mais pas comme ça, parce que Thierry (Tenor), il n’est pas beaucoup romantique comme ce que j’ai vu. Quand j’ai vu ça, je me suis dit : faut pas il va venir dire qu’il s’amuse hein, parce que lui, il a des blagues vraiment trop bizarres", avait déclaré Eunice Zunon sur un plateau de télévision.

Récemment, une photo de la jeune comédienne sur son compte Instagram a semblé indisposé Tenor. En effet, Bb Bouche pointue a publié une photo d’elle dans une chemise blanche lui arrivant aux cuisses. Le chanteur originaire du Cameroun a commenté en disant : "Les histoires de hooo tu es belle en commentaires et tes fans-là, c'est quel habit trop court ça."

Eunice Zunon n’a pas daigné répondre à la remarque de son amoureux. La question est de savoir si Tenor a juste voulu taquiner la fille de Me Alain Zunon, ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD) ou pense-t-il vraiment que la tenue de "son" Ivoirienne est trop osée.

Il faut dire que le mariage entre Tenor et Eunice Zunon aurait été reporté à cause d’une grossesse de la web humoriste. Mais pour l’heure, aucune information officielle du couple n’a confirmé ou infirmé la nouvelle.