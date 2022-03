David Eto'o à son aîné Samuel Eto'o: ''Tu es mon Dieu sur terre''

A l'occasion de son 41è anniversaire, l'ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o a reçu un bel hommage de son frère cadet, David Eto'o.

David Eto'o rend un vibrant hommage à son frère aîné Samuel Eto'o

10 mars 1081 - 10 mars 2022, le président de la Fédération camerounaise de football ( Fecafoot), Samuel Eto'o, a aujourd'hui 41 ans. A cet effet, son frère cadet, David Eto'o lui a rendu un vibrant hommage via un message posté sur sa page Facebook.

''Je prie que le bon Dieu continue de te garder et qu’il te laisse longue vie sur cette terre, tu as toujours été un homme généreux et responsable avec un très grand cœur et ça c’est depuis même avant que les choses ne changent. Je t’aime de tout mon cœur et ça c’est depuis l’enfance, tu le sais. Bien que tu n’aimais pas les frottements avec qui que ce soit, moi j’étais toujours là prêt à me battre pour toi jusqu’à la dernière énergie... Certains disent que c’est parce que tu es Samuel Eto'o que je t’aime... sans savoir les moments difficiles qu’on a traversés dans le même amour...'', a indiqué David Eto'o.

Puis d'ajouter: ''Je t’ai tout dit ce matin avec des larmes aux yeux sans te mentir. Tu es en quelques sortes mon Dieu sur terre. Joyeux anniversaire mon amour de grand frère. Je t’aime de tout mon cœur et je suis prêt à tout donner pour toi, ne l’oublie jamais ... et même, je souhaiterais que tu sois toujours mon frère même dans une autre vie car avoir un frère comme toi c’est une grâce inexplicable... Je t’aime grand frère. Je TAIME''.

Ce message de David Eto'o traduit une nouvelle fois toute l'admiration qu'il a pour son frère aîné. Invité récemment sur la chaîne Life Tv, il était revenu sur l’un de ses plus beaux souvenirs avec son frère. ‘’ J’ai tellement de beaux souvenirs avec mon frère. Je me rappelle cette nuit-là, le jour où nous étions dans sa chambre en Ebène, au quartier, quand ma mère vendait encore du poisson, et il me dit: David là je joue à UCB (club au Cameroun), mais tu vas voir, dans deux ou trois ans, je vais t’acheter une Ferrarri. Je le regarde comme ça, je dis mais regardez-moi celui-là, qu’est-ce qu’il raconte (…) et il l’a fait‘’, a témoigné David Eto'o.