Titrologie : 6 milliards de francs CFA pour lutter contre le terrorisme 

Selon la titrologie de ce samedi 12 mars 2022, les présidents de la JPDCI rurale et estudiantine sont menacés parce qu’ils sont accusés de rouler pour Maurice Kakou Guikahué. L’actualité du jour porte également sur la lutte contre le terrorisme en Côte d’Ivoire.

Titrologie: Qui menace les présidents de la JPDCI rurale et estudiantine ?

L’information est livrée par nos confrères de L’Inter. Selon ce journal, les autorités ivoiriennes ont dégagé la somme de six milliards de francs CFA pour lutter contre le terrorisme. "Un projet de plus de six milliards pour les FDS" verra le jour, note le quotidien. L’Inter révèle aussi ce qui est prévu pour l’académie de Jacqueville.

Pour sa part, Le Matin indique dans sa titrologie que les présidents de la JPDCI rurale et estudiantine sont menacés, car il leur est reproché de rouler pour Maurice Kakou Guikahué. Innocent Yao et Henri Joël dans le viseur d’Ehouman Bernard, le directeur de cabinet d’Henri Konan Bédié, mentionne le journal.

À la Une de Le Patriote, nous apprenons que Anne Ouloto Désirée, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’administration, fait le grand déballage sur les concours administratifs 2022. Elle livre son opinion sur le nouveau statut de la Fonction publique.