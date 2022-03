Abidjan: Candidat à la FIF, Didier Drogba sur le toit du football mondial

Le Ballon d’Or France Football change ses règles. Didier Drogba va faire sa propre liste au sein du comité chargé de sélectionner les 30 nominés. Le prestigieux trophée ne sera désormais plus calqué sur l’année civile, mais sur la saison !

Didier Drogba aura désormais son mot à dire dans la désignation du Ballon d'Or France Football

L'ambassadeur du Ballon d’Or (BO), Didier Drogba va désormais présenter sa propre liste de 30 joueurs nominés à l’instar des journalistes de France Football et de L'Équipe pour la désignation du BO hommes et les Trophées Yachine et Kopa.

Pour gagner en cohérence, en lisibilité et en clarté, plusieurs évolutions vont intervenir dans le Ballon d'Or. À commencer par le calendrier, qui s'appuiera désormais sur celui des saisons de football.

Remis en fin d'année calendaire depuis sa création, en 1956, le trophée s'alignera désormais sur la saison de football, courant d'août à juillet, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs, selon le nouveau règlement dévoilé par France Football dans son édition à paraître samedi.

"C'est l'opportunité de donner un nouvel élan. Avant, on jugeait sur deux demi-saisons. Ce sera plus lisible", a déclaré Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, lors d'une présentation vendredi à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

La prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022, à nouveau sous la forme d'un gala désormais bien installé dans le paysage du foot mondial. Elle portera sur la saison débutée un an plus tôt, tenant compte notamment de la Ligue des champions masculine (finale le 28 mai) et de l'Euro féminin (6-31 juillet).

Cette réforme intervient alors que le calendrier sera bouleversé la saison prochaine avec l'organisation du Mondial-2022 au Qatar en novembre-décembre et non pendant l'été, une compétition dont les meilleurs joueurs seront donc récompensés lors du Ballon d'Or 2023.

France Football a, en effet, annoncé ce vendredi plusieurs changements qui vont aboutir à une véritable révolution.

Le premier est vraiment de taille puisque le BO ne sera désormais plus calqué sur l’année civile, mais sur la saison ! «La prochaine édition prendra donc en compte l’intégralité de la saison 2021-22 qui se terminera avec l’Euro féminin (6-31 juillet 2022). La Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022) intègrera en revanche l’édition du Ballon d’Or 2023», a ainsi annoncé FF.

Autre grande nouveauté : les journalistes du magazine et de L’Equipe ne seront désormais plus les seuls à établir la liste des 30 nommés puisque deux autres personnalités donneront également leur propre liste : d’une part, la légende ivoirienne Didier Drogba, en tant qu’ambassadeur du BO, d’autre part le journaliste votant «qui se sera montré le plus perspicace lors de l’édition précédente». La liste finale sera une synthèse de ces trois listes.

Concernant les votants, révolution en vue aussi puisque le jury va être réduit drastiquement. «Seuls les représentants des cent premiers pays au classement FIFA (et les cinquante pour les femmes) seront ‘qualifiés’ pour voter», annonce FF !

«Un resserrement qui renforce le niveau d’expertise et limite les (rares) votes fantaisistes», se justifie l’hebdomadaire qui conviait jusqu’alors plus de 170 votants. Enfin, une évolution a eu lieu au niveau du règlement avec la notion de performance individuelle remise au centre avant la notion de palmarès.