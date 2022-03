Bouaké: Kedjevara Dj offre une ambulance médicalisée aux populations

Trois mois après avoir comblé plusieurs enfants de Bouaké durant la fête de Noël, le chanteur Coupé décalé, Kedjevara, a encore posé un acte de charité à l'endroit des populations de la capitale du centre de la Côte d'Ivoire.

Le grand geste de Kedjevara à l'endroit des populations de Bouaké

Kedjevara DJ est considéré par de nombreux mélomanes de la musique ivoirienne comme l'un des artistes les plus sages et les plus consciencieux du mouvement coupé décalé. Un artiste doté d’une très grande humilité, jamais impliqué dans les histoires de clashs ni de buzz sur les réseaux sociaux. En toute discrétion, le fils d'Antoinette Allany mène sa vie d’artiste à laquelle il a associé depuis quelques années la casquette de producteur.

À travers son label denommé "18 avril production", Kedjevara gère les carrières du jeune rappeur MC One et du faiseur de coupé décalé, DJ Moasco. Plus récemment, Kedjevara a révélé un groupe de 3 jeunes rappeurs, dénommé les KGB, et bien d'autres. Fin d'année 2021, Kedjevara a organisé un arbre de Noël dans le village de Golikro non loin de la ville de Bouaké. L'événement qui a eu lieu le lundi 20 décembre 2021, a été parrainé par le ministre Amadou Koné, fils de Bouaké.

Plusieurs artistes de renom, dont Roma Chiyaya, ont marqué la cérémonie de leur présence. Ce geste de Kedjevara a avait été fort apprécié par de nombreux observateurs. Plus de trois mois après, le fils de la chanteuse Antoinette Alany a encore fait parler son cœur en offrant une ambulance médicalisée aux populations à Bouaké. Les images de l'ambulance, postées sur les réseaux sociaux, ont suscité les réactions de plusieurs internautes admiratifs du geste de Kedjevara Dj.

'' Dieu te bénisse pour geste. Tu es un exemple que les jeunes artistes doivent suivre. Loin des polémiques inutiles et puériles, tu travailles dans l'ombre. Et tes actions parlent en ta faveur. Félicitations'', a commenté un fan de l'artiste.