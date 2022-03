Gagnoa: Les éléments de police GMI partagent un repas de corps

Déployés à Gagnoa depuis plusieurs mois, les agents de police du Groupement mobile d’intervention (GMI) se sont retrouvés autour d’un repas de corps le samedi 12 mars 2022.

L’unité de police GMI déployée à Gagnoa depuis août 2021

L’unité de police Groupement mobile d’intervention (GMI) Gagnoa, a organisé son tout premier repas de corps, à l’intérieur de sa caserne sur la route du quartier Soleil, samedi à Gagnoa, en présence du préfet de police du district du Gôh-Djiboua, le commissaire divisionnaire, Boa Kouassi Jean.

Il s’agit d’un moment de joie et de gaieté, dénommé dans les forces armées, ‘Le repas de corps’, durant lequel, est partagé un repas en communion, sans distinction de rang, de grade, ni de corps, a expliqué le commandant du GMI, le commissaire de police Jean Camus Semou.

La pratique du repas de corps est une tradition qui permet d’établir et d’entretenir le capital de confiance nécessaire entre les commandants d’unité et leurs hommes.

L’édition 2022, la première du genre depuis le déploiement du GMI à Gagnoa, le 04 août 2021, vise d’une part, le rapprochement, la cohésion et la fraternité entre les personnels de l’unité, la société civile et les autorités administratives, civiles, militaires, coutumières et religieuses de Gagnoa, et d’autre part, à honorer les collaborateurs qui au quotidien, œuvrent à assurer la sécurité des biens et des personnes

Le GMI Gagnoa a exécuté 2016 patrouilles, 244 opérations de maintien d’ordre et autres, au cours desquels, 1 660 personnes ont été interpellées, dont 156 mises à disposition, 1 504 raflées et également, 219 assistances à personnes, note-t-on.

Il y a quelques semaines, c’est le Centre de secours d’urgence de la région qui organisait une journée porte ouverte, durant laquelle les pompiers civils ont présenté leur matériel d’intervention et sensibilisé les populations sur des mesures d’urgence à prendre, en cas de sinistre.

La protection civile englobe tout ce qui porte assistance et protection à la population civile, en cas d’accidents, de catastrophe et d’incidents.

Au cours de l’année 2021, quelque 2 288 interventions ont été menées par le CSU du Gôh. Une centaine de décès constaté pour 1900 victimes transportées à l’hôpital, dont 80% du fait d’accidents de circulation, majoritairement de moto.