Lôh-Djiboua: 502 millions de FCFA pour financer l’emploi des jeunes

Pour financer l’emploi des jeunes, le conseil régional du Lôh-Djiboua se dote d’une enveloppe 502 millions de FCFA pour encadrer 820 jeunes dans la création d’Activités génératrices de revenus (AGR) et de Micros et petites entreprises (MPE).

820 jeunes du Lôh-Djiboua recevront un soutien financier pour créer des AGR et MPE

Le conseil régional du Lôh-Djiboua a postulé et obtenu le projet ‘’C2D2-Emplois’’, une émanation du Contrat de désendettement et de développement (C2D2) entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la France, et qui va permettre à la région du Lôh-Djiboua d’encadrer 820 jeunes, pour les appuyer aux plans financier et technique dans la création d’Activités génératrices de revenus (AGR) et de Micros et petites entreprises (MPE).

Ce projet C2D2-Emploi a un coût global prévisionnel d’environ 502 millions de francs CFA, dont 448 millions de francs CFA d’apport du C2D2-Emploi, et 54 millions d’apports du Conseil régional. Il vise à améliorer dans la région du Lôh-Djiboua l’employabilité de 820 jeunes, hommes et femmes, âgés de 18 à 40 ans, à travers la création d’AGR et MPE. Cinq régions de Côte d’Ivoire sur 21 postulantes ont été retenues.

Le C2D2-Emploi implique dans sa réalisation le conseil régional, une microfinance-partenaire et des jeunes promoteurs d’AGR et de MPE. Dans la pratique, ce projet va permettre d’encadrer 785 jeunes, âgés de 18 à 40 ans, aux techniques de création d’AGR. Sur les 785 jeunes à retenir, au moins 50% doivent être des femmes et 2% de personnes en situation de handicap. Les 35 jeunes restants vont être orientés vers les MPE, avec au moins 40% de femmes.

Les projets proposés par les jeunes peuvent être individuels ou collectifs, mais il est souhaité qu’il y ait au moins 60% de projets collectifs parce que, a-t-on expliqué, l’impact est plus visible lorsque le projet est collectif. Le maximum de la subvention prévue dans le projet pour les AGR est de 300 000 FCFA, et pour les MPE ce maximum est de 700 000 FCFA.

Les chargés du projet au Conseil régional ont précisé, à la première session du conseil, vendredi 11 mars 2022, qu’il est demandé au jeune promoteur d’un projet, AGR ou MPE, d’avoir un apport personnel de 10%. A cela le projet C2D2-Emploi fournit les 60% du coût du projet, et la microfinance partenaire apporte les 30% restant du financement.

Le montant à rembourser par le jeune promoteur concerne les 30% d’apport de la microfinance, et il se fera, a-t-on noté, dans un programme personnalisé, en fonction du type d’activité retenu.

Selon les initiateurs du projet C2D2-Emploi, ceux qui ont déjà bénéficié ou bénéficient du soutien de l’Etat, dans le cadre d’un autre projet ou programme, ne sont pas éligibles au présent projet, afin de donner la chance à d’autres jeunes.

Pour les MPE, il est exigé du jeune promoteur qu’il ait déjà des acquis, une formation de base dans l’activité visée, notamment pratiquer déjà de la mécanique auto, pour celui qui veut un garage, être déjà ferronnier pour celui qui veut un atelier de ferronnerie.

Le président du conseil régional du Lôh-Djiboua, Dja Blé Joseph, a invité les jeunes de la région à venir au conseil régional postuler, car a-t-il précisé, les fonds sont disponibles. Le lancement officiel du projet se fera dans les prochaines semaines, en présence du ministre de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique.