Les ingénieurs et techniciens en hygiène et assainissement s’organisent

Les agents de santé spécialisés dans la prévention et regroupés au sein de l’AITHACI (Association des ingénieurs et techniciens en hygiène et assainissement de Côte d’Ivoire) s’organisent pour valoriser leur profession.

Akpess Esso Wilfried aux commandes de l’ Association des ingénieurs et techniciens en hygiène et assainissement

Les ingénieurs et techniciens en hygiène et assainissement, résolus à faire connaitre et valoriser leur spécialité, ont porté sur les fonts baptismaux l’AITHACI ( association des ingénieurs et techniciens en hygiène et assainissement de Côte d’Ivoire) qui a tenu samedi 12 mars 2022 à Yamoussoukro une rencontre pour le lancement de ses activités.

« Nous voulons montrer aux populations que nous existons et qu’elles peuvent compter avec nous et surtout qu’avec l’hygiène et l’assainissement on peut éviter beaucoup de choses, on peut se soigner par la prévention », a affirmé le président de l’association de création récente, Akpess Esso Wilfried.

Un technicien d’hygiène et assainissement est un agent de santé spécialisé dans la prévention avec pour rôle premier d’amener les populations à adopter les gestes d’hygiène qui leur permettront d’éviter de tomber malade, notamment la vaccination.

L’hygiène de l’environnement hospitalier fait aussi partie de ses activités car pour une bonne gestion des déchets « il faut un spécialiste pour dire comment il faut faire le nettoyage, comment faire la désinfection terminale, comment entretenir le matériel réutilisable qui reste un danger pour la population puisqu’il est utilisé sur un grand nombre de personnes », a expliqué une membre de l’AITHACI, Dr Bodo Marina.

L’association a travaillé au cours de la rencontre de Yamoussoukro sur six axes stratégiques qui devraient lui permettre d’atteindre ses objectifs.

Il s’agit entre autres de la promotion de la filière qui devra en son sein faire prévaloir la culture de l’excellence et du renforcement des capacités des ingénieurs et techniciens en hygiène et assainissement.

Le renforcement des liens sociaux entre les membres figure en bonne place des priorités du bureau exécutif de l’association qui est en place pour trois années renouvelables une seule fois.