Gnamien Konan : "Le sous-développement, c'est un choix"

Gnamien Konan a occupé plusieurs postes de ministre au sein du gouvernement d’Alassane Ouattara. Passé dans l’opposition depuis un moment, l’ancien directeur général des douanes ivoiriennes ne manque pas d’occasion pour s’exprimer sur politique africaine et ivoirienne.

Comment Gnamien Konan perçoit le sous-développement

Fondateur du parti politique la NCI (Nouvelle Côte d’Ivoire), Gnamien Konan a une vision particulière sur le sous-développement. En effet, l’ancien ministre ivoirien de la Fonction publique et de la Réforme administrative pense qu’en "supprimant la corruption et les fonds de souveraineté, on peut aisément doter la Recherche scientifique d’un fonds de 500 milliards par an. On pourra même inventer en Côte d’Ivoire la voiture qui marche avec l’énergie solaire si on veut !". Pour lui, "le sous-développement, c’est un choix". Il s’exprimait à un tweet.

Gnamien Konan n’a pas pu s’empêcher de se prononcer sur la cherté de la vie qui secoue actuellement la Côte d'Ivoire. "Pour lutter contre l’augmentation des prix et la cherté de la vie, les LIBÉRAUX qui nous gouvernent privilégient la réglementation des prix, même quand l’offre baisse ou la demande augmente. Atchuéké ! Mais agissons sur l’offre et la demande ? Ils n’écoutent que les Blancs !", a poursuivi le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2015.

Le président de la NCI était un solide allié du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d’Alassane Ouattara. Alors qu’il occupait le poste de ministre de l’Habitat et du Logement social, il a été limogé. Il dénonçait le mode de désignation des candidats au sein du parti au pouvoir en prélude aux législatives de décembre 2016.