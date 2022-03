Côte d'Ivoire, grève à la Fonction publique: 3 agents déférés à la MACA

Alors que la Coordination des syndicats du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration (Cosyfopma) a accédé à la demande des autorités Gouvernementales qui ont appelé les syndicalistes à faire preuve de responsabilité et à lever leur mot d'ordre de grève, nous apprenons ce samedi que trois agents impliqués dans cette grève ont été déférés à la Maison d'arrêt et de correction d’Abidjan (MACA).

Fonction publique: le Conseil Exécutif Syndical de la COSYFOPMA en colère

Nemlin Aimé, président de la Coordination des syndicats du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration a animé une conférence de presse le mardi 8 mars 2022 au cours de laquelle il a annoncé un arrêt de travail des agents de la Fonction publique, à compter du mercredi 9 mars 2022, jusqu’au vendredi 11 mars 2022.

Très peu suivi, le mot d'ordre sera levé 24 h après, soit au deuxième jour de la grève, la reprise était effective dans tous les services, selon un constat.

Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux que nous avons consulté, la COSYFOPMA informe tous les Agents du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration que trois (03) des leurs ont été arrêtés et déférés depuis le vendredi 11 Mars 2022 à la MACA.

“Malgré la suspension du mot d’ordre de grève pour montrer notre bonne foi à donner chance aux discussions sollicitées et de maintenir un climat apaisé dans le ministère, aucune de nos multiples actions n’a empêché la tutelle de faire déférer ces trois agents de la Fonction Publique à la MACA”, lit-on.

“Camarades militantes et militants, nos camarades détenus payent pour ce qui a été décidé ensemble à l’AG du 10 Février 2022. À cet effet, le Conseil Exécutif de la COSYFOPMA invite tous les Agents au calme et mobilisés, poursuit la note d’information émanant du Secrétariat à la Communication du syndicat.

Par ailleurs, le Conseil Exécutif Syndical de la COSYFOPMA apporte son soutien sans faille aux trois camarades et à leurs familles respectives dans cette douloureuse épreuve. Le Syndicat pèsera de tout son poids pour obtenir leur libération.

Six des sept points de revendications égrenées par l’ensemble des syndicats du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration connaissent un début d’exécution, rapporte une note d’information dudit ministère.

Il s’agit, entre autres, de la mise en place d’un cadre de discussion, d’une assurance maladie, d’un comité de suivi pour la validation des effectifs à prendre en compte dans le cadre de la prime, le paiement des indemnités des concours avant l’ouverture de la cession suivante, l’équipement et l’opérationnalisation des directions centrales et régionales du ministère, et la redynamisation et le développement du centre de santé.

La 7ème préoccupation concerne la revalorisation de la prime et qui est le motif de la grève de la Coordination des syndicats du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration. Elle fait également l’objet de traitement diligent de la part de la ministre et de son Cabinet, en relation avec les ministères techniques concernés.