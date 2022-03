Binao (Tiassalé): Pierre Dimba installe le chef Nanan Adjiri Koffi

Côte d'Ivoire - Le nouveau chef du village de Binao dans le département de Tiassalé, Nanan Rodrigue Adjiri Koffi, 72 ans, a été intronisé vendredi 11 mars 2022.

Les polutions de Binao invitées à soutenir et à respecter le nouveau chef du village

Vakaba Koné, préfet de Tiassalé, ville de la Région de l’Agneby-Tiassa, au sud de la Côte d Ivoire, a indiqué à Nanan Rodrigue Adjiri Koffi, qu’en plus d’être le chef de tout Binao, il est avant tout, le prolongement de l’Administration dans le village.

M. Koné a rappelé qu’au regard de la loi, la synergie d’actions entre les acteurs gouvernementaux, leurs démembrements administratifs et les autorités coutumières, doit s’inscrire dans le cadre de la coopération et d’une étroite collaboration à l’effet d’apporter une satisfaction aux attentes et aux besoins de la population.

Il a appelé les populations et les cadres à soutenir, à respecter et à accompagner le nouveau chef à poursuivre la politique de développement du village de Binao.

Le président et parrain de la cérémonie d’intronisation, Pierre Dimba, a dit être venu “asseoir l’autorité de Nanan Adjiri Koffi sur Binao”, tout en saluant les valeurs de respect, de courage et de rassemblement du nouveau chef de village.

Il a invité le nouveau chef à être un instrument de cohésion et le creuset du développement de son village, en rassemblant toutes les forces vives du village et tous les acteurs de la dynamique sociale pour que Binao aille encore de l’avant et que la prospérité soit partagée.

Au nom des populations et des cadres, Mony Beugré François a pris l’engagement de soutenir et d’accompagner le chef qui est le « choix unanime » des populations depuis 2008 en remplacement d’André Koffi, démissionnaire.