Nouvelle PSP-CI: Un projet numérique pour tracer les médicaments

“Authentimed”, c’est la trouvaille digitale de la Nouvelle Pharmacie de santé publique de Côte d’Ivoire (Nouvelle PSP-CI) permettant une traçabilité numérique des médicaments.

“Authentimed”, un projet de traçabilité numérique des médicaments de La Nouvelle PSP-CI

En Côte d’Ivoire, la Nouvelle PSP-CI a présenté, vendredi 11 mars 2022 à son siège à Treichville, le projet de traçabilité numérique des médicaments à travers l’application “Authentimed”. Ce projet qui vise à garantir aux usagers des médicaments sûrs, efficaces et de qualité, permettra de contrôler numériquement les boîtes de tout produit pharmaceutique, par des agents assermentés et l’authentification des emballages par les patients.

Le représentant du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Kountélé Gona Soro, a salué la mise en place de ce projet qui peut freiner la flambée des médicaments de la rue, cause de plusieurs maladies. « L’usage de faux médicaments n’est que nuisible pour la santé, responsable pour la plupart des insuffisances rénales, des hépatites », a-t-il affirmé.

Le directeur général de La Nouvelle PSP-CI, Zoulou Koné Guy-Landry, a expliqué qu’à travers ce dispositif, « le patient ou l’usager de la pharmacie publique aura la possibilité, à partir de son smartphone, de scanner l’étiquète du médicament et saura si le médicament est passé par la Nouvelle PSP. Et si l’étiquette est fausse, on pourra présumer que c’est un faux médicament ». Le mode fonctionnement de l’application, a été démontré en présence de l’académicien français, Marc Gentilini, qui a conseillé les acteurs de la santé de s’abstenir de la falsification.