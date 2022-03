Apporter sa contribution au rayonnement de l’administration ivoirienne. Tel est l’objectif du livre « Réinventer le service public : Regard d’un manager » de Jacques Assahoré Konan, l’actuel directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d’Ivoire.

Le directeur général du Trésor, Jacques Assahoré, publie son livre « Réinventer le service public : Regard d’un manager »

Jacques Assahoré Konan vient d’ajouter une autre corde à son arc. L’homme qui est, depuis juin 2016, Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a sorti son tout premier livre inspiré de sa longue et riche expérience d’administrateur des services publiques. Pour le ministre Adama Koné, préfacier et ancien Directeur général du Trésor, « Réinventer le service public : Regard d’un manager » est un excellent livre ‘’à lire, qui place le trésor public sur le peloton des administrations publiques en Côte d’Ivoire’’, tant son auteur est un ‘’manager compétent qui a accepté de partager ses connaissances’’.

« Chaque réussite commence par un rêve et c’est ce que fait l’auteur Jacques Assahoré Konan qui fut mon étudiant et ensuite un de mes plus proches collaborateurs (…) Deux qualités caractérisent mon ex-étudiant devenu aujourd’hui DG. C’est un homme toujours à l’écoute des autres et un homme doté un esprit d’équipe », a témoigné Adama Koné. Edité aux Editions mémoires de managers du jeune ivoirien Ange Tra Bi, l’ouvrage « Réinventer le service public : Regard d’un manager » a été dédicacé récemment à Abidjan en présence de plusieurs personnalités, notamment le président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, Eugène Aka Aouéllé, la ministre-gouverneur du District des Lacs, Raymonde Goudou Coffie, le ministre-gouverneur de la Comoè, Pascal Kouakou Abinan, et bien d’autres administrateurs.

Partage d’expériences, le livre « Réinventer le service public : Regard d’un manager » est considéré comme la contribution de Jacques Assahoré à la réforme managériale pour améliorer les rapports entre l’administration du Trésor et ses usagers. « J’ai écrit ce livre pour la transformation des mentalités. Les usagers du service public ont les mêmes droits que ceux du privé. En fait, les usagers ne tolèrent plus les écarts de comportement des employés du secteur public et ça, ça nous interpelle tous. Cela nous oblige à offrir des prestations de qualité», prévient l’auteur. Jacques Konan Assahoré a été nommé en juin 2016, Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique à l’issue d’un appel à candidatures qui a enregistré 39 dossiers.