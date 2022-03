Marcory : 2 Libanais arrêtés pour avoir tabassé un chauffeur de 54 ans

La vidéo a abondamment circulé sur la toile le mardi 15 mars 2022. À Marcory, deux ressortissants libanais ont tabassé un chauffeur de taxi compteur âgé de 54 ans. Selon la plateforme Police Secours, les deux individus viennent d’être interpellés par la police nationale.

Marcory : Deux Libanais interpellés pour violences et voies de fait

La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux le mardi 15 mars 2022. Une scène se déroulant dans la commune de Marcory, non loin du supermarché PRIMA Zone 4, montrait deux ressortissants libanais en train de battre un chauffeur de taxi-compteur de nationalité ivoirienne âgé de 54 ans.

Ils reprochaient à leur victime d’avoir frôlé leur véhicule à la suite d’une mauvaise conduite. Plutôt que de laisser les forces de l’ordre régler cet incident, ils ont fait appel à leurs muscles.

Police Secours apprend que le commissaire divisionnaire Allali, le chef du district de Marcory, a instruit le commissariat du 31e arrondissement d’identifier et d’interpeller les deux bourreaux du conducteur de taxi pour coups et troubles à l’ordre public.

Notre source fait savoir que la vérification et le constat n’a pas pu permettre de constater un impact sur le véhicule des deux mis en cause qui exercent en tant qu’entrepreneur immobilier et commercial. Ils n’ont pas fait de difficultés pour reconnaitre les faits de violences et voies de fait qui leur sont reprochés.