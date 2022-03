Titrologie: Rejeté, Drogba va-t-il réitérer l’exploit de Miss Côte d’Ivoire?

En titrologie, l’actualité ivoirienne de ce jeudi 17 mars rime avec le concours Miss Monde. Pour la première fois, une Miss Côte d’Ivoire figure parmi le trio gagnant du prestigieux concours de beauté qui a eu lieu la nuit dernière à Porto-Rico, aux États-Unis. Une autre élection fait aussi les Unes des journaux: celle du président de la FIF qui est en train de dérouler le tapis rouge pour le candidat Didier Drogba.

Titrologie: Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire, sur le podium mondial, Drogba file vers la présidence de la FIF

Karolina Biewleska de Pologne a été couronnée 70e Miss Monde avec pour 1ère Dauphine, Shree Saini des États-Unisn et Olivia Yace de Côte d'Ivoire, 2e Dauphin lors d’une cérémonie palpitante et haute en couleur qui s’est déroulée dans la nuit du mercredi au jeudi 17 décembre, au Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan, la capitale de Porto Rico. Si la cérémonie qui a vu Miss Côte d’Ivoire rentrer dans l’histoire du concours Miss Monde, n’a pas été suffisamment relayée dans la presse ivoirienne, car terminée vers 4h du matin, les Unes des parutions se sont focalisées sur une autre élection.

En effet, selon Le Jour plus, le Rassemblement et bien d’autres titres, le candidat à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba, a réagi pour la première fois dans ce qui est devenu l’imbroglio électoral au sommet du football ivoirien. “Je dérange", rapporte le premier journal cité. “Jusque là, personne ne m’attaque sur mon projet”, indique Drogba dans le second. Et d’expliquer “Pourquoi Drogba doit être candidat".

Le Mandat, pour sa part, revient sur les conclusions de la médiation Jacques Anoma dans le blocage du processus électoral à la tête de la FIF. Le très influent conseiller du président de la CAF appelle à respecter les consignes de la FIFA. “Fin des parrainages catégorisés à la FIF…Drogba 2 vs FC Rouages 0”, titre Notre Voie.

L’histoire de Didier Drogba dans le processus électoral de la FIF se rapproche bien de celui du concours Miss Monde où Olivia Yacé, rejetée ou oubliée par le jury, s’est vu repêchée dans le Top 12 rallongé à 13 candidates pour terminer dans le top 3 comme 2e Dauphine du prestigieux concours de beauté. Malmené par ci, vilipendé par là, Didier Drogba va-t-il faire l’exploit de Miss Côte d'Ivoire pour se hisser à la tête de la présidence de la FIF au terme d’un processus électoral fastidieux et très éprouvant pour l'ex-capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire?