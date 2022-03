Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire, couronnée 2e Dauphine de Miss World

Pour la première fois, Miss Côte d’Ivoire figure parmi le trio gagnant de l’élection Miss Monde qui a eu lieu la nuit dernière à Porto-Rico, aux États-Unis. La cérémonie a sacré Karolina Bielawska, Miss Pologne 2021, avec pour dauphine 1ère Dauphine, Shree Saini des États-Unis, et Olivia Yace de Côte d'Ivoire, 2e Dauphine.

Miss Côte d’Ivoire rentre dans l’histoire du concours Miss Monde

Le rideau est tombé sur le concours Miss Monde 2021. La 70e cérémonie de Miss World s’est déroulée dans la nuit du mercredi au jeudi 17 mars, au Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan, la capitale de Porto Rico.

Et c’est Karolina Bielawska, élue Miss Pologne 2021, qui rafle la couronne du prestigieux concours de beauté. Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yacé, et Khadija Omar, Miss Somalie 2021, ont été les seules représentantes du continent africain dans le TOP 13 de la finale Miss World.

Alors que le comité d’organisation a annoncé le choix de 12 candidates à désigner pour continuer la course, le nom de la candidate ivoirienne a été royalement ignoré jusqu' à ce qu’on annonce le repêchage d’une 13e candidate qui s’est trouvée être Miss Côte d'Ivoire.

Après deux passages devant le jury, Olivia Yacé est toujours en lice pour la couronne de Miss World. Elle figure parmi les candidates retenues pour poursuivre la compétition, qui couronnera sa 70e reine de beauté.

Après des heures de mystère, le résultat final est tombé dans la nuit. Et malheureusement, la jolie Oli n’a pas remporté la très convoitée couronne, mais s’arroge la place de seconde dauphine pour le grand plaisir de la Côte d’Ivoire.

Karolina étudie actuellement pour une maîtrise en gestion et aimerait poursuivre ses études avec un doctorat. Karolina travaille également comme mannequin. Elle aime nager et faire de la plongée sous-marine et jouer au tennis et au badminton. Un jour, elle espère devenir conférencière motivationnelle.

La fille du Maire de Cocody, commune chic d’Abidjan, pour sa part, est entrée dans l’histoire du concours Miss Monde après avoir épaté les juges et les supporters avec sa performance exceptionnelle même dans les activités pré-concours.