Réconciliation nationale : KKB demande conseil à Simone Gbagbo

Mercredi 16 mars 2022, Kouadio Konan Bertin dit KKB a rendu visite à Simone Gbagbo. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale a échangé avec l’ancienne Première dame sur sa mission de réconcilier les Ivoiriens, a-t-on appris sur le site officiel de l’ex-Première dame.

KKB : "J’ai recueilli beaucoup de suggestions"

Kouadio Konan Bertin a effectué le déplacement au domicile de Simone Gbagbo le mercredi 16 mars 2022. Le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, nommé au lendemain de l’élection présidentielle d’octobre 2020 par Alassane Ouattara, s’est rendu auprès del’ex-Première dame pour recueillir ses suggestions sur le vaste chantier de la réconciliation.

Au sortir de son audience, KKB a affirmé qu’il est allé saluer Simone Gbagbo, une "figure de proue" de la politique ivoirienne, afin de lui présenter ses vœux, mais aussi pour "faire un tour d’horizon sur l’ensemble des problèmes du pays".

"J’ai recueilli beaucoup de suggestions (…) On ne peut réussir cette réconciliation sans écouter tout le monde, sans associer tout le monde, sans prendre en compte les avis de tous. Il était aussi important que je vienne solliciter de cette dame dont tout le monde sait ce qu’elle représente sur l’échiquier politique ivoirien", a dit l’ancien président de la jeunesse du parti d’Henri Konan Bédié, le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire).

Pour sa part, la marraine du Mouvement des générations capables (MGC) a apprécié à sa juste valeur la visite de KKB. "Il est en charge d’un dossier qui nous intéresse tous et donc que le Seigneur lui donne beaucoup de sagesse et beaucoup d’humilité pour la réussir la mission qui lui a été confiée. Il est venu demander conseil à son aînée que je suis sur ces questions de réconciliation et de paix et je lui ai fait quelques recommandations", s’est exprimée Mme Gbagbo.