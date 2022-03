Côte d'Ivoire: La FIFA parle, la FIF s'exécute, voici les dates de l'élection

Après avoir suspendu le processus électoral de la Fif, il y a quelques jours, le Comité de normalisation de la Fif a convoqué les présidents de clubs à une nouvelle Assemblée générale et a également dévoilé la date de l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football.

Le président de la Fif, finalement connu le 23 avril prochain

L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football ( Fif), Jacques Anouma, a affirmé, mercredi, lors d'une conférence de presse que les présidents de clubs ont finalement décidé de se plier aux exigences de la Fifa, demandant de revoir la disposition des parrainages pour être candidat à la présidence de la FIF. Dans la même soirée du mercredi, le Comité de normalisation de la Fif, après une rencontre avec les doyens d'âge des présidents de clubs et les représentants des potentiels candidats, a dévoilé les nouvelles dates du processus électoral devant aboutir à l'élection du successeur de feu Sidy Diallo.

''Le 16 mars 2022, le Comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football a tenu une séance de travail avec les clubs et les groupements d'intérêts, à travers leurs doyens d'âge, auxquels ont été associés des membres actifs représentant les potentiels candidats à l'élection du Président de la FIF. Les échanges, francs et directs, ont permis de trouver une issue pour lever le blocage lié à la question des parrainages. Il a été, à cet égard, accepté la convocation d'une Assemblée générale à l'effet de statuer sur la modification de l'article 47.3(d) telle que proposée par le Comité de normalisation'', a informé le Conor.

Puis d'ajouter: ''Les dates des Assemblées générales modificative et élective ont été, d'un commun accord, fixées comme suit : - le 5 avril 2022 : Assemblée générale modificative de l'article 47.3 (d) des statuts; le 23 avril 2022 : Assemblée générale pour l'élection du Président de la FIF, des autres membres du Comité exécutif, du Président, du Vice- président et des membres de la Commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Le Comité de normalisation tient à exprimer sa sincère gratitude aux doyens pour la grande sagesse dont ils ont fait preuve dans l'évolution de la situation''.