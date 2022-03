Qui est la polonaise Karolina Biewleska, élue Miss Monde 2021

Karolina Biewleska de Pologne a été couronnée 70e Miss Monde lors de la finale 2021 très attendue de Miss World à Porto Rico et diffusée dans plus de 100 pays. Qui est donc celle là qui fait figure de la plus belle femme du monde en 2021 après la Jamaicaine Tony-Ann Singh, Miss Monde 2019.

Miss Monde en titre, Tony-Ann Singh a couronné la 70e Miss Monde, Karolina Biewleska

Karolina Biewlaska a été sacrée Miss Monde 2022 à Porto Rico le 17 mars. Une victoire qui n’est malheureusement pas du goût de tous. Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient nombreux à soutenir Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire. Mais bon, la couronne a déjà fait son choix. Nous avons decidé de vous presenter un portrait de la nouvelle femme la plus belle femme du monde.

Détentrice d’une licence en Sciences de la gestion, à l’Université technologique de Lodz, Karolina Biewleska a travaillé sur une thèse ayant pour thème "L’image de la marque Miss Pologne". Une reine de beauté qui a d’ailleurs été lauréate du prix de soutien à l’excellence scientifique dans le cadre du programme "Initiative d’excellence".

Karolina étudie actuellement pour une maîtrise en gestion et aimerait poursuivre ses études avec un doctorat. Karolina travaille également comme mannequin. Elle aime nager et faire de la plongée sous-marine et jouer au tennis et au badminton. Un jour, elle espère devenir conférencière motivationnelle.

Karolina est également très passionnée par le travail bénévole dans lequel elle est impliquée. "Intouchables" est son film préféré. Le projet Beauty with a Purpose de Karolina "Zupa Na Pietrynie" fournit une aide constante aux sans-abri en crise et sensibilise à ce problème et lutte contre l'exclusion sociale.

Chaque dimanche, des repas chauds, des colis alimentaires, des boissons, des vêtements, des masques, des conseils juridiques et un soutien médical professionnel, sont apportés à près de 300 personnes dans le besoin à Lodz. Beaucoup de ces personnes n'ont pas eu accès pour s'inscrire à un COVID -19 vaccin mais le projet a pu obtenir l'autorisation gouvernementale pour que plus de 400 personnes reçoivent leurs vaccins. Le projet a également construit la première salle de bains sociale pour les personnes en crise de sans-abrisme à Lodz.

Après avoir été couronnée par la 69e Miss Monde, Toni-Ann Sin gh, Karolina a fondu en larmes. Elle a déclaré : "Quand j'ai entendu mon nom, j'ai été choquée, je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis honorée de porter la couronne de Miss Monde et j'ai hâte. Je me souviendrai de ce chapitre incroyable à Porto Rico pour le reste de ma vie.

Les 40 demi-finalistes étaient de retour à Porto Rico après que la finale de décembre 2021 sur l'île, qui a dû être reportée en raison d'une épidémie de coronavirus. Le premier titre de vice-champion est allé aux États-Unis, Shree Saini; le deuxième a été la Côte d'Ivoire, Olivia Yacé.