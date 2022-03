Bro Grébé apporte son soutien à l’enseignante battue à Abobo

Geneviève Bro Grébé est révoltée après la scène de l’enseignante battue à Abobo. La présidente du Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire (MCNCI) a apporté son soutien à Mme Zapka Akissi.

Geneviève Bro Grébé : "Je suis choquée et scandalisée"

La scène continue de susciter des réactions. Mme Zapka Akissi, enseignante à l’EPP Gendarmerie 4 d’Abobo et enceint de six mois, a été sauvagement battue par le nommé Bakayoko Hamed le lundi 21 mars 2022. Très remontée contre l’acte posé par ce parent d’élève, Geneviève Bro Grébé a apporté son soutien à l’institutrice molestée. "Je suis choquée et scandalisée à plusieurs titres", a déclaré l’ancienne ministre ivoirienne dans un communiqué.

Pour Geneviève Bro Grébé, cet acte est répugnant, car dame Zapka Akissi exerce un métier noble, elle est enceinte et la Côte d’Ivoire interdit les violences à l’égard des femmes. "Que l’agresseur subisse la rigueur de la loi ! Nous demandons aux autorités compétentes de prendre les mesures idoines afin que de tels actes ne se reproduisent plus jamais !", a poursuivi l’ex-présidente des femmes patriotes sous le régime de Laurent Gbagbo.

On a appris dans un communiqué du procureur de la République d’Abidjan que "l’enquête aussitôt ouverte par l’officier de police judiciaire a permis de constater que le nommé Bakayoko Hamed, sans emploi, avait disparu de son domicile depuis le jour des faits". Contrairement à ce qu’avançait le bourreau de l’enseignante, celui-ci n’a jamais exercé dans le service du protocole d’un ministre ivoirien.

Par ailleurs, Adou Richard a fait savoir que les enquêtes se poursuivent afin de mettre la main sur Bakayoko Hamed qui continue de courir dans la nature.