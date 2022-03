Titrologie: Mabri frappe à la porte du Gouvernement et du RHDP

Titrologie du mercredi 23 mars - Dr Abdallah Toikeusse Mabri, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), a été reçu en audience par le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara. Les deux ex-alliés dans l’alliance politique RHDP ont échangé sur des questions socio-politiques du pays. La presse en a fait une large diffusion.

Titrologie: Mabri et Ouattara comme au bon vieux temps du RHDP

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu, mardi 22 mars 2022, avec Dr Abdallah Toikeusse MabriI, Président de l'UDPCI. Cet entretien qui s'inscrit dans le cadre des recommandations du dialogue politique initié par le Chef de l'Etat pour le renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays, selon la Présidence ivoirienne, a été diversement commenté dans la presse locale. “Ouattara et Mabri comme avant”, signe L’Intelligent d’Abidjan.

Après des incompréhensions et la crise postélectorale, Mabri retourne à “la maison”, titre Le Matin. Le président de l’UDPCI s’est dit heureux d’avoir été reçu par le président du RHDP qui lui a confié “son attachement à la cohésion sociale et à la paix”, confie le journal. Alassane Ouattara lui a également fait des recommandations pour un développement local réussi, ajoute L’Essor. Après 22 mois de divorce, le quotidien Le Jour plus fait vivre à ses lecteurs, l'ambiance de la rencontre entre les deux hautes personnalités de l’Etat.

A la question de savoir s'il s'agit du grand retour de l’UDPCI et de l’enfant prodige à la maison familiale RHDP et dans le nouveau gouvernement à venir, ATM répondra que “chaque débat en son temps”, font savoir L’Inter et L’Avenir. Là où Le Nouveau Réveil se veut plus radical: “Non pas question de mon retour au RHDP”, précise le journal de gauche. Notons que le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle SARASSORO, a pris part à cet entretien.