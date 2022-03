Enseignante battue à Abobo : Ce que décide Mariatou Koné 

Mariatou Koné a dépêché Binaté Mamadou, son directeur de cabinet, auprès de Mme Zapka, née Akissi Mélaine Zita, l’institutrice battue à Abobo. La délégation du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a apporté son soutien et son réconfort à l’enseignante.

Enseignante battue à Abobo : Mariatou Koné envoie une délégation

L’affaire continue de faire grand bruit en Côte d’Ivoire. Le nommé Bakayoko Hamed a roué de coups Mme Zapka, née Akissi Mélaine Zita, enseignante à l’EPP Gendarmerie 4 d’Abobo pour une banale histoire de craie. Les faits ont eu lieu le lundi 21 mars 2022. Le bourreau de l’institutrice est activement recherché par les services de la police nationale.

Informée de la situation, Mariatou Koné a envoyé son directeur de cabinet Binaté Mamadou au chevet de la pauvre institutrice qui porte une grossesse de six mois. La délégation du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation est arrivée au domicile de Mme Zapka le mercredi 23 mars 2022.

Les émissaires de Mariatou Koné ont apporté la compassion et le réconfort du gouvernement et de toute la communauté éducative à la victime de Bakayoko Hamed. Le directeur de cabinet de Mariatou Koné a rassuré la famille de la victime et le corps enseignant que toutes les dispositions ont été prises en liaison avec les juridictions compétentes pour que l’auteur de cet acte subisse la rigueur de la loi.

Par ailleurs, le successeur de Kandia Camara a donné des instructions pour la prise en charge médicale et psychologique de la victime. Rappelons que dans un communiqué, le procureur Adou Richard a laissé entendre que "l’enquête aussitôt ouverte par l’officier de police judiciaire a permis de constater que le nommé Bakayoko Hamed, sans emploi, avait disparu de son domicile depuis le jour des faits". Les enquêtes sont toujours en cours afin de le retrouver.