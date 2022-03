Démocratie : Le NDI renforce les capacités des partis politiques

Initiée par NDI et ses partenaires dont l’USAID, une conférence de capitalisation se tient depuis mercredi à Grand-Bassam afin de renforcer les capacités des partis politiques sur leur rôle face au ” recul déclin démocratique” dans l’espace CEDEAO.

« Recul démocratique » dans l'espace CEDEAO: Le NDI plaide en faveur de l’ordre constitutionnel

L’Académie de renforcement des partis politiques (PPSA) du National democratic institute (NDI), a ouvert à Grand-Bassam, mercredi 23 mars 2022, une conférence de capitalisation de son programme, afin de renforcer les capacités des partis politiques sur leur rôle face au recul voire déclin démocratique dans des pays de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le directeur régional du NDI, Christopher Fomunyoh, a relevé que ce recul démocratique constaté à plusieurs endroits du monde et notamment en Afrique de l’ouest, se manifeste par les coups d’états à répétition et l’intervention des militaires en politique avec la rupture de l’ordre constitutionnel mais également par l’apparition des dérives autoritaires de gouvernants qui se fait plus visible avec des populations qui n’ont plus confiance en leur processus démocratique.

Il s’agit, par conséquent, à travers le programme du PPSA, de renforcer les capacités des animateurs de partis politiques et d’en faire “des champions” en matière de réforme, capables d’élaborer des “politiques plus inclusives et d'améliorer la démocratie interne au sein de leur parti pour une meilleure adhésion des populations”.

Pour atteindre ces objectif, le PPSA prévoit pendant les trois jours, des panels, des communications, des débats et des travaux de groupes sur des thèmes tels « les défis de la démocratisation en Afrique de l’Ouest, les partis politiques dans un contexte contrasté : défis et opportunités, la mise en œuvre des plans d’actions de réforme, les défis de la socialisation interne aux partis politiques, financement des partis politiques dans les démocraties naissantes, entre autres.

Pr Koffi N’goran Justin, représentant le ministre conseiller à la Présidence de la République, chargé des Affaires politiques, a salué cette initiative du NDI et de ses partenaires dont l’USAID (L’Agence des États-Unis pour le développement international) représenté par sa directrice pays, Nancy Lowenthal, pour l’appui apporté à la Côte d’Ivoire dans le cadre du renforcement de la démocratie.

Des partis politiques issus de neuf pays de l’Afrique de l’ouest réunis à Grand-Bassam

Trente participants venus de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment du Bénin, Burkina-Fasso, de la Gambie, Guinée, du Libéria, Niger, Nigéria, de la Sierra-Léonne, et de la Côte d’Ivoire, prennent part à cette conférence. Le PPSA travaille à soutenir les réformateurs au sein des partis politiques en Afrique de l’Ouest en renforçant leurs compétences en matière de leadership et en augmentant leurs capacités à réformer les pratiques de leurs partis en matière de sensibilisation des électeurs et d’élaboration des politiques afin de refléter les principes démocratiques.

Créé en 1983, l’Institut national démocratique (NDI) est une organisation non partisane et non gouvernementale qui répond aux aspirations de personnes du monde entier désireuses de vivre dans une société démocratique dotée d’un système politique ouvert et pluraliste reconnaissant et promouvant les droits de l’homme fondamentaux. La conférence prend fin vendredi, a-t-on appris.