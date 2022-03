Russie - Ukraine: Relations internationales, vers un nouvel ordre mondial?

Lentement mais sûrement, le monde s’achemine-t-il vers un nouvel ordre ? Le monde unipolaire, avec les Etats-Unis dans toute leur gloire et toute leur puissance, va-t-il faire place à un autre monde bipolaire ou multipolaire avec l’émergence d’autres puissances ? Difficile d’être affirmatif d’emblée. Cependant, on ne peut s’empêcher de penser qu’au sortir de la crise ukrainienne, les choses ne seront plus ce qu’elles étaient.

Que deviendront les Européens si la Russie décidait ici et maintenant de suspendre sa fourniture de gaz ?

Quand le 11 septembre 1991, le président américain Georges W. Bush, s’extasiait devant l’avènement d’un nouvel ordre mondial à la suite de l’effondrement de l’Urss, il ne faisait aucun doute dans son esprit, que ce nouvel ordre est celui des Etats-Unis, dont le leadership était indiscutable et incontournable. Ils étaient sur le moment la seule hyperpuissance.

Dans la conscience collective des américains, les Etats-Unis et leurs alliés avaient gagné la guerre froide. Désormais comme le soutient l’économiste politique américain, Francis Fukuyama, le monde est éclairé par la victoire du libéralisme et c’est la fin de l’histoire, faute de combattants en face. Ce fut donc la période faste pour les occidentaux d’implanter partout, leurs « valeurs universelles », au besoin à coups de bombes.

Cela s’est vu en Irak, en Afghanistan, en Libye, etc. La Russie, sortie des décombres de l’empire soviétique totalement affaiblie, faisait l’objet de mépris, et n’avait guère de voix au chapitre. Mais en réalité, il n’y a pas eu de victoire des Etats-Unis et de leurs alliés dans la confrontation Est-Ouest. Le bloc soviétique n’a pas succombé aux coups de boutoirs que lui auraient portés ses adversaires, mais le système s’est effondré seul, du fait de contradictions et de difficultés internes.

Nonobstant, les nombreuses sanctions qui s’abattent sur elle, la Russie résiste et ne fléchit pas

Cette illusion de victoire a fait penser aux occidentaux, qu’ils pouvaient désormais régenter le monde au gré de leurs humeurs, de leurs désirs et de leurs intérêts. Aujourd’hui, avec la situation qui prévaut en Ukraine, de nombreuses personnes regardent la Russie d’un autre œil. Nonobstant, les nombreuses sanctions qui s’abattent sur elle, la Russie résiste et ne fléchit pas.

De nombreux experts et autres spécialistes qui écument les plateaux des chaînes de télévisions occidentales avaient prédit son effondrement dans un temps relativement court du fait desdites sanctions. On constate alors que la Russie a réussi à développer une économie qui sans être autarcique, ne lui permet pas moins de résister au chantage de ceux qui croient avoir reçu l’onction divine de diriger le monde.

"De nombreux pays seront dans l’obligation d’avoir recours à leurs systèmes bancaires alternatifs"

Dans la foulée des sanctions, les occidentaux, en décidant d’exclure la Russie du réseau de messagerie bancaire SWIFT, se faisaient à l’idée que la Russie se retrouverait dans une situation inextricable qui l’obligerait à faire machine arrière. Tout au contraire, l’adversité à ce niveau a permis d’avoir recours à un système de réseau de messagerie bancaire alternatif pour échapper au diktat occidental.

Ainsi l’Iran, qui depuis longtemps est sous le coup de sanctions des occidentaux, s’est rapproché de la Russie, à l’effet d’intégrer le système de messagerie bancaire russe, SPFS. Il convient de noter qu’outre le réseau alternatif russe, la Chine en dispose également. Peu à peu se met en place une coopération étroite entre la Chine, l’Iran et la Russie, pour se sortir du carcan des pays occidentaux.

Quand on sait que la Chine est la première puissance économique du monde, et la Russie la sixième, de nombreux pays qui commercent avec eux, seront d’une façon ou d’une autre dans l’obligation d’avoir recours à leurs systèmes bancaires alternatifs. Car au-delà des gesticulations que les pays de l’Union Européenne donnent de voir, il leur est difficile de se passer du gaz et dans une moindre mesure du pétrole russe, dans un avenir proche.

"Ils se doivent de payer les matières premières russes en rouble, la monnaie russe"

Désormais ils se doivent de payer les matières premières russes en rouble, la monnaie russe. Cette situation est une donne qui va désormais compter dans les relations internationales. Mais que deviendront les européens si la Russie décidait ici et maintenant de suspendre sa fourniture de gaz ? Par ailleurs, la crise en Ukraine donne de voir également, qu’au-delà de la propagande, de nombreux pays ne sont pas alignés sur les positions des Etats-Unis et de l’Union Européenne.

Les résolutions aux Nations Unis peuvent bien recueillir l’assentiment de plus de 140 pays. Mais combien de pays, à part l’union Européenne, les Etats-Unis, le Canada, le Japon et la Corée du Sud acceptent d’appliquer des sanctions à la Russie ? Aucune des puissances émergentes, les BRICS, n’a accepté de hurler avec les loups. Ceci montre que les menaces des occidentaux n’ont plus d’effet.

Tout au contraire, elles renforcent l’interaction entre ces pays et l’Iran, et fait poindre à l’horizon la perspective d’un monde multipolaire qui sonnera le glas du monde unipolaire et de la domination sans partage des occidentaux. Ainsi va le monde. Et s’il a eu un matin sur cette terre injuste des hommes, il y aura assurément un soir et l’ivraie sera séparée du vrai.