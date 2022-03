Titrologie : Patrick Achi dévoile ses ambitions, les consignes de Kafana

Les ambitions de Patrick Achi figurent à la Une de l'actualité. Dans la titrologie de ce mardi 29 mars 2022, la presse ivoirienne s'intéresse à la succession d'Alassane Ouattara. La prochaine visite de Laurent Gbagbo dans l'ouest du pays n'échappe pas aux médias.

Titrologie : "La guerre interne fait rage au PPA-CI"

Le Sursaut met les pieds dans le plat relativement à la succession d'Alassane Ouattara. Le journal indique clairement que Patrick Achi a dévoilé ses ambitions. Notre confrère dévoile les forces et les faiblesses du Premier ministre ivoirien auprès du chef de l'État ivoirien. Pendant ce temps, L'Expression note dans sa titrologie qu'avant les régionales et les municipales 2023, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) "prend une touche d'avance sur l'opposition". Cet avis est partagé par Le Jour Plus qui mentionne que le parti au pouvoir "prépare une nouvelle razzia sur l'ensemble du territoire". Koné Katinan a même passé des consignes, note L'Inter.

Pour Le Bélier intrépide, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) demeure un "parti conquérant qui séduit à nouveau". Le Patriote s'insurge contre cette idée et fait remarquer le parti d'Henri Konan Bédié est "introuvable au Nord !".

Que se passe-t-il au PPA-CI de Laurent Gbagbo ? En tout cas, L'Avenir nous apprend qu'une guerre interne fait rage au sein du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. Pour sa part, Le Matin s'interroge à propos de la prochaine visite de Gbagbo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. "Gbagbo à l'Ouest pour réveiller les vieux démons ?", cherche à savoir le journal proche du pouvoir.

Soir Info accorde sa Une à un fait divers qui a eu lieu à un corridor. Un policier a été tabassé par ses collègues, rapporte le confrère. Amadou Soumahoro "Tchomba" est rentré de Turquie. Le président de l'Assemblée nationale a été accueilli dans la liesse populaire comme l'indique L'Essor ivoirien dans sa titrologie.