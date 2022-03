ANCI: De retour à Abidjan, Soumahoro reprend son tabouret à Bictogo

En visite médicale à l’extérieur du pays, depuis janvier 2022, le président élu de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, a regagné la Côte d’Ivoire le lundi 28 mars et a repris son fauteuil.

À peine rentré en Côte d'Ivoire, Amadou Soumahoro convoque les députés à une session ordinaire

« En l'absence de Monsieur Amadou Soumahoro, Président de l'Assemblée Nationale en déplacement hors du pays à compter du 21 janvier 2022, l'intérim de la présidence est assuré par Monsieur Bictogo Adama, vice-président de l’ Assemblée nationale », informait début janvier 2022, une note de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire.

En effet, pas très au mieux de sa forme, le député de Séguela sous-préfecture avait délégué son pouvoir à un de ses vice-présidents, Adama Bictogo, pour assurer son intérim. Une décision entérinée le mardi 1er février 2022, par le Bureau de l’Assemblée nationale.

« Le Bureau a examiné les termes de ladite décision à la lumière des textes régissant l’institution, notamment, la Constitution de la République et le règlement de l’assemblée nationale. Aussi, le bureau de l’Assemblée nationale porte-t-il à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, la présente décision d’intérim. Par conséquent, il les informe que le Vice-Président, BICTOGO Adama assure l’intérim du Président Amadou SOUMAHORO. A ce titre, il a en charge le plein fonctionnement de l’Institution conformément aux textes législatifs et réglementaires. Il est à noter que l’intérim prendra fin dès le retour en Côte d’Ivoire du Président Amadou SOUMAHORO », avait décidé le Bureau de l’Assemblée nationale.

C'est désormais chose faite. De retour, lundi, à Abidjan, le président Amadou Soumahoro a aussitôt convoqué les députés ivoiriens à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2022 de l'Assemblée Nationale, qui se tiendra le 1er avril au Plateau.

La convocation, sans aucune autre forme, des députés, met ainsi fin à l'intérim de plus de deux mois, du vice-président Adama Bictogo qui avait commencé à établir ses quartiers généraux au sein de l'hémicycle du Plateau.

Bon retour au président Amadou Soumahoro à qui la rédaction d'Afrique-sur7 souhaite une bien meilleure santé.