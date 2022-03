Service civique en Côte d'Ivoire: 1700 jeunes resocialisés en quatre ans

Au moins 1700 jeunes ont été formés par l’Office national du service civique (ONSC) qui annonce l’ouverture prochaine de 14 nouveaux centres dans les chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire.

14 centres de service civique prévus en Côte d’Ivoire d’ici à 2023 (ONSC)

Quatorze nouveaux centres de service civique seront construits dans les chefs-lieux de région de la Côte d’Ivoire, a révélé mardi 29 mars 2022, le directeur général de l’Office national du service civique, Touré Mamadou.

“Les premiers centres ont commencé à être construits. On a celui de Bouaké, bâti sur le site de l’ex-Société omnisports de l’armée (SOA), un deuxième va bientôt commencer et deux autres sont à l’étude au Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) pour que, courant 2023, on puisse réaliser les 14 centres”, a affirmé M. Touré.

Invité à la tribune “Tout savoir sur” initiée par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), M. Touré a fait savoir que ces centres s’ajouteront aux cinq existant dans les communes de Sassandra, Boundiali, Bouaké, M’Bahiakro et Bembresso. Ils ont permis, depuis près de cinq ans, l’éducation civique d’environ 1 700 jeunes.

Le gouvernement, à travers cette politique de réalisation de centres de service civique, compte ainsi impacter le plus grand nombre de personnes surtout les jeunes. Et ce, afin d’inculquer le civisme dans tous les secteurs pour concrétiser la vision de “l’Ivoirien nouveau” prônée par le président de la République, Alassane Ouattara.

Le directeur de l’ONSC s’est réjoui certes des quelques résultats obtenus durant cinq années, depuis la réactivation de l’Office. Toutefois, il souhaite une contribution des autres acteurs de l’éducation civique à savoir la famille, la communauté, la religion, l’école, l'État et la presse, pour une meilleure imprégnation des règles, des us et coutumes qui régissent la société.

Le service civique comporte trois directions. Il s’agit du service civique d’action de développement dédié aux jeunes vulnérables, du service national des jeunes qui concerne toute la jeunesse et du volontariat.