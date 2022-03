CESE France: Thierry Beaudet reçu par le président Ouattara

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara s’est entretenu, mardi, avec le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de France, Thierry Beaudet, en visite de travail de 72H en Côte d’Ivoire.

Mali, Covid-19, guerre en Ukraine au centre des échanges entre le Ouattara et Thierry Beaudet

En visite de travail de cinq jours en Côte d’ Ivoire, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de France, Thierry Beaudet, a été reçu en audience mardi 29 mars 2022 par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, au Palais présidentiel, à Abidjan Plateau.

Les échanges ont porté sur la coopération entre l’Etat français et la Côte d’Ivoire, la crise liée à la COVID-19, la guerre en Ukraine et la situation dans la sous-région notamment les questions de sécurité au Mali, a expliqué Thierry Beaudet aux journalistes, à sa sortie d’audience.

Le président du Conseil économique, social et environnemental de France, reçu la veille par son homologue ivoirien Eugène Aka Aouélé, a promis qu’à son retour à Paris, il serait l’ambassadeur auprès du Président Emmanuel Macron des sujets de préoccupation d'Alassane Ouattara.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d’Ivoire et le CESE de France ont renouvelé leur convention de partenariat, lors d’une séance plénière tenue lundi 28 mars 2022 au siège du CESEC, à Abidjan Plateau. L’accord de partenariat avait été signé le 17 décembre 2018 à Abidjan mais avait pris fin en 2020.

A cette séance plénière, le président Thierry Beaudet a fait un exposé liminaire sur les clés de la résilience et de la relance économique post-Covid en France. « Le CESE aide à élaborer des politiques publiques et les proposer au gouvernement. Ces politiques doivent lutter contre les inégalités et proposer des solutions inclusives, accueillantes et durables pour toute la population, mais surtout pour la jeunesse de demain », avait expliqué M. Beaudet.