Sénégal-Egypte: Les champions d'Afrique qualifiés au Mondial 2022

Sénégal-Egypte / Le Sénégal est sur les nuages du Qatar. Les champions d’Afrique en titre se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 aux dépens de l'Egypte aux tirs au but (1-0, 3-1 tab) mardi à Diamniadio.

Sénégal-Egypte: Remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022

Le Sénégal crucifie l'Égypte une nouvelle fois. Le duel entre les deux tenors africains a tourné en faveur des Sénégalais qui vont participer à une troisième édition du Mondial.

Comme en finale de la CAN, le Sénégal a battu l'Égypte aux tirs au but mardi lors des barrages de la Coupe du monde (1-0 ; 3-1 t.a.b). Et Sadio Mané prend une nouvelle fois le dessus sur son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, en marquant le penalty de la gagne.

Deux mois après la finale de la CAN remportée aux tirs au but, les Lions de la Teranga ont privé les Pharaons de Coupe du monde au Qatar en remportant le barrage retour mardi au terme d'une séance de penalties haletante.

Poussés par 55 000 Sénégalais survoltés, et parfois à la limite, les hommes d'Aliou Cissé ont réalisé un départ tonitruant dans le tout nouveau stade Abdoulaye-Wade. Eux qui n'avaient pas trouvé la faille pendant plus de 210 minutes face aux Égyptiens, sont parvenus à faire leur retard quelques minutes après le coup d'envoi (3e).

Boulaye Dia avait rongé son frein sur le banc vendredi dernier, il a surgi à la suite d'un cafouillage dans la surface pour mettre en fusion ses supporters (3e). Dans la prolongation, Mohamed El-Shenawy a sorti le grand jeu en s'offrant deux doubles parades devant Bemba Dieng et Pape Abou Cissé et un sauvetage sur sa ligne face à Ismaïla Sarr.

Les hommes du Caire ont souvent flanché mais ils ont tenu jusqu'à la fatidique séance des tirs au but. Les quatre premières tentatives, dont celles de Salah et Kalidou Koulibaly qui avaient décidé d'ouvrir la voie, ont été ratées. Sadio Mané, lui, n'a pas tremblé au moment d'envoyer son pays au Qatar en position de cinquième tireur.