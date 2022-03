Alépé: 154 candidats au concours du CAFOP en examens blancs

Les candidats officiels au concours de CAFOP session 2022 d’Alépé se préparent au test de recrutement à travers des examens blancs en vue de se donner toutes chances d'être admis audit concours.

CAFOP 2022: Le retrait des convocations a débuté le 25 mars, les épreuves ont eu lieu le 9 avril

Lors des examens blancs, qui s’inscrivent en prélude aux épreuves écrites d’admissibilité, le Réseau des cadres de la Région de la Mé (RECAM) a invité les candidats au concours du Centre d’animation et de la formation pédagogique d’Alépé (CAFOP) à travailler avec conscience.

“Travaillez avec vos aptitudes personnelles sans tricherie car vous êtes appelés à instruire et à éduquer des élèves”, a déclaré, dimanche 27 mars 2022, le responsable RECAME du département, Dr Aké Aké.

Selon le responsable des cours de préparation, Bakayoko Mamadou, cet examen blanc vise à amener les candidats à mieux aborder l’examen national du 8 avril.

Au total, 154 postulants ont composé en français, en mathématiques et en culture générale. Le concours d'entrée au CAFOP, session 2022, est ouvert en Côte d'Ivoire. Au moins 5000 instituteurs seront ainsi recrutés.

Le retrait des convocations CAFOP 2022 a débuté officiellement le vendredi 25 mars, conformément au calendrier du concours qui a été établi. Des dizaines de milliers de candidats sont attendus pour prendre part aux épreuves écrites d’admissibilité qui se tiennent dans le mois d’avril, plus précisément le samedi 9 avril.

Pour rappel, le retrait des convocations CAFOP 2022 se fait exclusivement en ligne. Pour imprimer leur convocation en ligne, les candidats devront se rendre à l’adresse men-deco.org, et suivre ensuite les instructions laissées par la DECO.

Peut faire acte de candidature, toute personne de nationalité Ivoirienne, titulaire du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et âgé(e) de dix-huit (18) ans au moins et de trente-six (36) ans au plus au 31 décembre 2021 (c'est-à-dire être né(e) entre 1985 et 2003).