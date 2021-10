Concours CAFOP 2022: Le calendrier des inscriptions, épreuves et résultats

Le calendrier du concours CAFOP 2022 en Côte d'Ivoire a été dévoilé. Voici les dates des pré-inscriptions, inscriptions ainsi que celles des épreuves écrites et orales.

Les inscriptions au Concours de CAFOP 2022 démarrent le lundi 18 octobre

La Côte d’Ivoire vient de dévoile, par le Ministère de l’éducation nationale et de l'Alphabétisation, comme c’est le cas depuis des années, le calendrier du Concours d’entrée dans les CAFOP au titre de l’année 2022.

Selon le chronogramme établi, les inscriptions en ligne, à savoir la phase de préinscription, devrait démarrer beaucoup plus tôt que d’habitude.

Les candidats au concours de CAFOP 2022 sont invités à procéder à leur préinscription sur la plateforme du ministère de l’éducation nationale.

Si l’on se fie en effet au calendrier du concours Cafop 2022, les préinscriptions qui se font en ligne, débutent officiellement le lundi 18 octobre 2021. A en croire les premières informations rendues publiques par le MENA, la phase de préinscription pour le concours des instituteurs adjoints, devrait prendre fin le 17 décembre prochain.

En somme, les candidats disposent donc d’un délai de deux mois pour effectuer leur inscription en ligne.

Pour s’inscrire en ligne à compter du 18 octobre prochain, les candidats doivent se rendre à l’adresse men-deco.org, à savoir le portail officiel du ministère de l’éducation nationale, organisme en charge dudit concours.

Une fois sur le site du ministère, il suffira de se rendre dans la rubrique dédiée aux inscriptions en ligne pour remplir le formulaire. Une fois la préinscription terminée, le candidat dispose d’un numéro d’inscription et d’un espace candidat pour la gestion des procédures à venir.

Pour la préinscription en ligne, une photo d’identité du candidat est obligatoire, puisqu’elle sera scannée sur sa fiche de préinscription disponible à l’adresse www.men-deco.org . Pour rappel, le candidat doit s’acquitter pendant le processus d’inscription en ligne, des frais de la visite médicale et de la pochette.

Paiement des frais d’inscription

Le paiement de ces frais se fait via les services de paiement Mobile Money (Orange, MTN et Moov Money). Le candidat est prié de conserver le numéro de transaction lors du paiement en ligne des frais, puisqu’il en aura besoin pour confirmation en ligne. Pour les frais de visite médicale et la pochette au concours, le candidat doit prévoir la somme de 28500 frs Cfa sur son compte Mobile Money. Le candidat doit également prévoir la somme de 3000 frs Cfa pour l’authentification de son diplôme de Bepc, unique diplôme exigé pour présenter le concours Cafop en Côte d’Ivoire.

Outre les frais de visite médicale et de la pochette, le candidat doit aussi s’acquitter des frais d’inscription. A en juger par le calendrier du concours CAFOP 2022, les candidats pourront entamer le paiement de leur quittance à partir du vendredi 29 novembre 2021. Les candidats au Cafop en Côte d’Ivoire auront jusqu’au vendredi 18 février 2022 pour s’acquitter des frais d’inscriptions. Pour cette phase, le candidat doit prévoir la somme de 10 000 frs Cfa, si l’on tient compte du montant déboursé l’an dernier par les candidats à ce concours.

Conformément au calendrier du CAFOP 2022, la transmission des dossiers de candidature ou bordereaux d’inscription à la DECO devrait débuter le lundi 29 novembre 2021 pour prendre fin le vendredi 11 mars 2022.

Calendrier des épreuves écrites CAFOP 2022

Si l’on se fie au calendrier du concours CAFOP 2022 dévoilé par le ministère ivoirien de l’éducation nationale, les épreuves écrites d’admissibilité sont prévues pour le samedi 9 avril 2022. Mais avant de prendre part aux épreuves écrites, il est indispensable pour chaque candidat d’imprimer en ligne sa convocation.

Le retrait des convocations se fait uniquement en ligne à l’adresse men-deco.org, après une étude détaillée des différents dossiers de candidature transmis à la Direction des Examens et Concours en Côte d’Ivoire, à savoir la DECO. Si le calendrier actuel ne fournit pas de plus amples informations sur la date de retrait des convocations, celles-ci devraient logiquement être disponibles quelques jours avant la date de composition, probablement à compter du 1er avril 2022, voire même avant.

Épreuves Écrites : samedi 9 avril 2022

• Admissibilité : vendredi 13 mai 2022

• Épreuves Orales et Pratiques / Test Psychotechnique : samedi 21 mai 2022

• Résultats : vendredi 15 juillet 2022

Chaque année, ce concours ouvre la porte au recrutement d’environ 5000 instituteurs adjoints. Au fil des années, l’engouement des ivoiriens pour ce concours ne faiblit pas. Pour rappel, la session CAFOP 2021 a enregistré plus de 55 000 candidats.