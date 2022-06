CAFOP de Yamoussoukro : La 40e promotion fait sa sortie

Le CAFOP (Centres d'aptitude et de formation pédagogique) de Yamoussoukro a célébré son quarantenaire le samedi 11 juin 2022. À cette occasion, l’on a assisté à la sortie de la 40e promotion en présence de Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation.

CAFOP de Yamoussoukro : Le message de Mariatou Koné à ses filleuls

Samedi 11 juin 2022, 555 élèves-maitres, dont 286 filles, issus de la 40e promotion du CAFOP de Yamoussoukro ont effectué leur sortie devant leur marraine Mariatou Koné. La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a sais l’opportunité pour prodiguer des conseils à ses filleuls, lit-on sur la page Facebook du ministère.

"Je voudrais vous remercier pour m’avoir choisie comme marraine. En le faisant, avec pour devise : « Égalité, Discipline, Travail », c’est un engagement que vous prenez pour une école de qualité reposant sur ces valeurs dont l’appropriation doit nous mener vers l’atteinte des objectifs de la performance et de l’excellence. Seul le travail paie, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves", a déclaré la première responsable de l'école ivoirienne.

Par ailleurs, Mariatou Koné leur a rappelé que "seul le travail paie, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves". Il faut rappeler que l’ex-ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté base sa mission sur le mérite, la qualité, la transparence et l’équité.

Selon le successeur de Kandia Camara, pour atteindre ses objectifs, il faut que les CAFOP produisent des ressources humaines de qualité. Au nom de la promotion sortante, Kpan Angeline Stéphane à salué le sens élevé de l’équité et de l’excellence de Mariatou Koné. "Vous êtes entrain de redorer le blason de l'école ivoirienne. Votre nomination à la tête de l'éducation nationale et de l'alphabétisation va nous permettre d'être dans quelques mois dès instituteurs et futurs fonctionnaires de l'Etat, a-t-il déclaré.