Côte d’Ivoire: Tous les détails sur les concours du CAFOP et ENS 2022

Les concours d'entrée au CAFOP et à l’ENS au titre de l’année 2022 sont ouverts en Côte d'Ivoire. Plus de 1000 enseignants et 5000 instituteurs seront ainsi recrutés.

Les pré-inscriptions du Concours de CAFOP 2022 sont ouvertes

Conditions de candidature, dossier de candidature, dates des épreuves écrites du concours, postes budgétaires, les sortant de l'ENS et du Cafop seront pris en compte en qualité de fonctionnaires dans l'année budgétaire 2024.

POSTES BUDGÉTAIRES

Prof de lycée : 410

Prof collège : 70

Prof bivalent de collège : 650

Éducateurs : 355

Instituteur adjoint : 5000

À l'issue de leur formation, les sortant de l'ENS seront pris en compte en qualité de fonctionnaires dans l'année budgétaire 2024 tandis que ceux du CAFOP seront pris en compte dans l'année budgétaire 2025.

Selon le calendrier qui a été mis en place par la DECO, les épreuves écrites du concours ENS 2022 se tiendront les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai 2022.

C’est seulement après le retrait de sa convocation que le candidat pourra prendre part à la composition du concours ENS 2022. Les corrections des copies démarreront selon le planning de l’ENS à partir du lundi 31 mai.

Les résultats du concours ENS session 2022 sont attendus pour le mercredi 16 juin 2022. Si vous figurez parmi les admis, vous devrez contenir votre joie, du moins pour quelques semaines, puisqu’un second test est prévu avant l’admission définitive à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan.

La proclamation des résultats définitifs du concours est prévue cette année pour le mercredi 30 juin 2022.

Tous les détails sur le Concours de CAFOP 2022

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peut faire acte de candidature, toute personne de nationalité Ivoirienne, titulaire du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et âgé(e) de dix-huit (18) ans au moins et de trente-six (36) ans au plus au 31 décembre 2021 (c'est-à-dire être né(e) entre 1985 et 2003).

PIÈCES DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

Formulaires à renseigner en ligne sur le site de la DECO www.men-deco.org et à imprimer

une fiche de demande d’authentification administrative du diplôme de BEPC (à déposer à la poste)

une fiche d’inscription

une fiche d’engagement

Pièces à fournir par le candidat

un original de l'extrait d'acte de naissance de moins d’un (01) an

un original de l’extrait du casier judiciaire de moins de six (06) mois

un original du Certificat de Nationalité Ivoirienne

l'original de l’attestation de visite médicale délivrée par la DMOSS

une Photocopie de la carte nationale d’identité ou de l’attestation d’identité en cours de validité

une enveloppe A4 préaffranchie Poste Côte d’Ivoire portant l’adresse du candidat

une quittance individuelle de droit d’inscription (10 000 F) payable : à la banque du trésor dans les agences BNI à la trésorerie principale de la DÉCO pour la ville d’Abidjan

PROCESSUS PRÉINSCRIPTION

Le candidat :

fait sa préinscription sur le site de la DÉCO

imprime la fiche de demande d’authentification administrative du BEPC

scanne une photo d’identité fond blanc pendant la préinscription

joint la photocopie de sa pièce d’identité ou de son attestation d’identité et la photocopie de son diplôme de BEPC (si possible) à sa demande d’authentification administrative

déposer le dossier complet dans un bureau de poste de son choix

NB : il est obligatoire de déposer la demande d’authentification administrative du BEPC dans un bureau de poste, avant d’obtenir le rendez -vous de la visite médicale sur le site de la DMOSS.

DÉROULEMENT DE LA VISITE MÉDICALE (DMOSS)

PHASE 1 : Paiement en ligne des frais de visite médicale et inscription sur le site de la DMOSS www.dmoss-ci.net

Inscription

Paiement des frais de visite médicale

Prise de rendez-vous

Impression des différents documents (Fiche d’inscription et Bulletins de consultation)

PHASE 2 : Deux sites pour les examens médicaux

Abidjan : Ecole de Police

Yamoussoukro : CAFOP Supérieur

NB : Les attestations médicales sont à imprimer sur le site de la DMOSS www.dmoss-ci.net

INSCRIPTION

Après avoir obtenu l’attestation de visite médicale délivrée par la DMOSS, Le candidat :

revient sur le site de la DECO muni de toutes les autres pièces constitutives du dossier

ouvre son espace candidat à partir de son son numéro CIA et de sa date de naissance

renseigne la fiche d’inscription imprime les fiches d’inscription et d’engagement décennal qu’il joint aux autres pièces scanne les pièces suivantes en couleur dans un seul fichier PDF selon l’ordre indiqué par la DECO.

ORDRE DE SCANNAGE DES PIÈCES

Extrait de Naissance

Certificat de Nationalité

Casier Judiciaire

Quittance des droits d’inscription

NB : Les documents scannés doivent être lisibles.

La DRENA d’inscription impose la ville de composition au candidat.

DÉPÔT DES DOSSIERS

Le candidat dépose le dossier complet dans la DREN ou DDEN d’inscription pour la validation.

CALENDRIER DE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS

PREINSCRIPTION : Du mardi 16 novembre 2021 au lundi 17 janvier 2022

PAIEMENT DU DROIT D’INSCRIPTION : Du lundi 03 janvier au mercredi 02 mars 2022

INSCRIPTION : Du lundi 03 janvier au vendredi 04 mars 2022

DÉPÔT DES DOSSIERS DANS LES DREN/DDEN : Du lundi 03 janvier au mercredi 09 mars 2022

MISE EN LIGNE DE LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À CONCOURIR : vendredi 25 mars 2022

DEROULEMENT DES EPREUVES ECRITES : Samedi 09 avril 2022