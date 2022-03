Entreprises publiques : De nouveaux critères pour le prix d'excellence

Cette 4eme édition du prix d’excellence des entreprises publiques sera marquée par des innovations avec plus de rigueur dans la sélection des lauréats.

Les 51 entreprises publiques éligibles seront évaluées sur la période du 1er janvier 2021 au 1er semestre 2022

Un séminaire de validation des critères d‘évaluation des entreprises de la 4ème édition du prix d’excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques s’est tenu mercredi 30 mars 2022 à Abidjan, à l’initiative de la direction générale du portefeuille de l’Etat.

Selon le directeur général du Portefeuille de l’Etat, Bamba Seydou, cette 4ème édition du prix d’excellence se veut être celle de la maturité, avec encore plus de rigueur dans la sélection des entreprises lauréates, d’où l’importance de ce séminaire.

Il a précisé que cette édition se distingue des précédentes par la composition des membres du jury qui s’ouvre aux professionnels du droit et des finances et voit l’intégration des structures telles que le ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, l’Institut des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI), l’ordre des experts comptables de Côte d’Ivoire et le cabinet pricewaterhouseCoopers (PWC).

La période d’évaluation concernée s’étend du 1er janvier 2021 au 1er semestre 2022.

A cette édition sont éligibles, les 51 entreprises dans lesquelles l’Etat est majoritaire ou celles bénéficiant du concours financier ou contrôlées par l’Etat. A l’instar de l’édition précédente, quatre prix seront décernés à savoir les prix de la performance économique et financière, de l’efficacité du conseil d’administration, de l'encouragement des sociétés et de la gouvernance (super prix).

M. Bamba a précisé que le présent séminaire devrait permettre de déterminer avec l’ensemble des parties prenantes, les bases d’évaluation pour la 4ème édition du prix d’excellence.

Pour faciliter les travaux, cinq commissaires ont été constitués afin de déterminer les critères propres à chaque récompense.

Ouvrant les travaux au nom du ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Yaya Keyo a invité les participants à identifier les différents critères pouvant servir à l’évaluation de toutes les entreprises concernées par le prix d’excellence.

« La détermination de ces règles est une démarche essentielle pour le bon déroulement de la compétition», a-t-il insisté, souhaitant des échanges fructueux dans un esprit ouvert et dépassionné.

L’instauration du prix d’excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques en 2019 a permis la promotion de la bonne gouvernance, l’amélioration de la communication financière et de sa transparence et la culture de la performance au sein des structures.