Football: La FIFA veut faire durer les matchs de 90 à 100 minutes

La FIFA souhaite faire durer jusqu’à 100 minutes les matchs de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar au lieu de 90 comme c’est le cas habituellement.

100 minutes pour un match: Après le controversé projet de la Super Ligue, la FIFA remet le couvert

Quelques jours seulement après le tirage au sort de la Coupe du monde 2022, la FIFA songerait à changer la durée des matchs. La plus haute instance du football souhaite que les matchs durent 100 minutes plutôt que 90.

La FIFA est prête à tout pour rendre cette Coupe du Monde 2022 la plus spectaculaire possible. Et les instances mondiales du football ont une surprenante réforme en tête.

Freinée dans son projet de Coupe du monde biennale, l'instance basée à Zurich songe à allonger la durée des matches de sa compétition phare.

La Fifa souhaite rattraper tout le temps perdu dans le temps de jeu effectif, lors du temps additionnel. Une donnée qui pourrait rallonger considérablement les rencontres.

Dans une étude publiée en décembre 2018, l’Observatoire du football (CIES) relevait ainsi qu’en Ligue des champions, le temps de jeu effectif ne représentait en moyenne que 60,2% de la durée totale d’un match.

La mesure viserait donc à apporter davantage de rythme afin, on l’imagine, de limiter la tendance du jeune public à s’échapper sur son smartphone au moindre moment creux. La nouvelle hantise des maîtres à penser du football.

Si souvent divisé à cause d’intérêts divergents, le monde du football sait parfois faire corps sur certains dossiers. Ce fut le cas pour la Super Ligue européenne, présentée en grandes pompes il y a un an par les plus grands clubs du Vieux continent et rejetée en bloc par à peu près tout le reste.

Dernièrement, le projet de Coupe du monde biennale, soutenu par la FIFA et son président Gianni Infantino, a suscité une large vague d’opposition. Face à celle-ci, l’Italo-Suisse a effectué un rétropédalage la semaine dernière.

«Laissez-moi être très clair: la FIFA n'a jamais proposé de Coupe du monde biennale», a-t-il assuré lors du Congrès annuel de la fédération internationale, organisé à Doha (Qatar).