Côte d‘Ivoire: Un guichet unique pour les concours administratifs

Le gouvernement ivoirien annonce un guichet unique pour la gestion des concours administratifs et celui d’entrée à l’ENA de Côte d‘Ivoire, rapporte le Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration.

22.766 candidats admis aux concours de la Fonction publique en 2021

Un guichet unique est mis en place pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs 2022 que pour les concours d’entrée en 2023 à l’Ecole nationale d’Administration (ENA), a annoncé jeudi 07 avril 2022, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto.

Lors du lancement desdits concours, en plus de la consolidation des acquis 2021, la ministre Anne Ouloto a annoncé deux nouvelles mesures importantes.

Il s’agit de la mise en place d’un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs 2022 que pour les concours d’entrée en 2023 à ENA et de l’ouverture à la diaspora ivoirienne des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d’Ivoire et pour lesquels l’administration connaît un déficit.

Les inscriptions en ligne pour ces concours démarrent sur le site du ministère de la Fonction publique (www.fonctionpublique.gouv.ci), pour ceux d’entrée à l’ENA, le 11 avril pour s’achever le 31 mai 2022, et pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin 2022.

Selon Mme Ouloto, les concours seront achevés, avec la proclamation de tous les résultats, le 30 septembre 2022 pour l’ENA, et le 30 novembre 2022 pour les concours administratifs.

Pour les concours administratifs 2021, plusieurs acquis avaient été enregistrés entre autres l’engagement des acteurs par la signature de la charte d’éthique des concours, la création du collège des superviseurs impliquant activement les préfets de région des localités accueillant les épreuves, la personnalisation et le scannage des copies de composition, le traitement informatisé des notes des candidats et la proclamation des résultats par vagues successives.

Ces innovations ont permis d’organiser la session 2021 des concours administratifs dans un environnement favorable et de produire des résultats exemptés de tout soupçon et de toute contestation, a précisé la première responsable de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration.

Ainsi, ont été déclarés admis, 9.271 candidats aux différents concours directs et de recrutement et 13.495 fonctionnaires aux concours de promotion, soit au total, 22.766 admis.