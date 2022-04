Un incendie se déclenche au CHR d’ Agboville, Pierre Dimba interpellé

Peu avant 11h, ce lundi 11 avril 2022, le transformateur électrique, qui alimente le Centre hospitalier régional (CHR) d’ Agboville, est parti en fumée sous les regards meurtris des patients et du personnel soignant. Alertés, les agents du Centre de secours d’urgence(CSU) du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa et de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) se sont rendus sur les lieux quelques instants après.

Agboville : Le transformateur électrique du CHR part en fumée

« Nous avons été alertés pour un feu de transformateur. Et, effectivement quand nous sommes arrivés, l’alerte est confirmée. La CIE a isolé le secteur afin que ça devienne un feu ordinaire. Ce n’est donc plus un feu électrique. Ce qui nous a permis de procéder à l’instinction du feu en quelques minutes », a expliqué le Lieutenant Lath Mel Casimir Frédéric, chef du CSU d’ Agboville.

Il faut toujours, selon lui, dans un premier instant alerter la CIE afin d’isoler le secteur. « Ils sont mieux outillés pour analyser et savoir si c’est sur tout le quartier ou une ligne. Et, c’est ce qui permettra aux pompiers d’éteindre plus facilement le feu afin d'éviter le pire », a-t-il recommandé.

Approché peu après par Afrique sur-7, l'agent de la CIE présent sur les lieux de l'incendie, n'a pas souhaité répondre. « C’est un incident malheureux qui est survenu contre toute attente. Nous avons certes un groupe électrogène mais à lui seul, il est difficile de gérer la situation actuelle. C’est pourquoi, nous sollicitons l’intervention de nos autorités afin qu’une solution idoine soit trouvée, sinon l’hôpital sera à bout de souffle », a plaidé Claver-Fabius Savié Essoh, directeur du CHR d’Agboville.

Au moment où nous mettions sous presse, le groupe électrogène de l'établissement sanitaire a été mis en marche. Toutefois, il serait intéressant que le CHR d’ Agboville ait aussi sa cure de jouvence afin qu’elle prodigue des soins de qualité dans un environnement sain aux patients, selon la vision du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Tizie TO Bi

Correspondant régional