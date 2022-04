UIT: La Côte d’Ivoire sollicite un second mandat en Octobre

En Octobre prochain, se tiendra une conférence pour l’élection des membres du conseil de l’institution de l’Union internationale des télécommunications (UIT), où la Côte d’Ivoire briguera un second mandat.

La Côte d’Ivoire sollicite le soutien des pays de l’ UIT pour sa réélection au conseil de l’institution

La Côte d’Ivoire a sollicité auprès des pays présents au congrès mondial sur les normes de l’Union internationale des télécommunications (UIT), leur soutien pour sa réélection au Conseil de l’institution, dans un bulletin d’information transmis, lundi 11 avril 2022 à l’AIP.

C’était à l’occasion de sa double participation à l’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNP-20) qui s’est déroulée du 1er au 9 mars 2022 à Genève, en Suisse, et au congrès mondial sur les normes de l’UIT.

Sous la houlette du ministère de l’Economie numérique et de l’Innovation (MENUTI), l’espace Wangari Mathaii de Genève a été, à ce rendez-vous, un site d’accueil d’une réception organisée par la Côte d’Ivoire à l’endroit des chefs de délégation des pays présents.

Le représentant de l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations Unies (ONU) et des autres organisations internationales à Genève, Etienne Kindia, a saisi l’occasion pour présenter les atouts qui militent en faveur de son pays.

La Côte d’Ivoire, élue membre du conseil depuis la conférence des plénipotentiaires de 2018, à Dubaï poursuit sa dynamique d’accroître le développement du secteur tant au niveau national qu’international. Pour preuve, elle est fortement engagée dans les activités de l’UIT à travers ses contributions techniques pertinentes et l’expertise de ses participants aux activités des organes de l’union.

En outre, elle dispose de l’un des marchés les plus attrayants de la sous-région et est guidée par sa vision de favoriser l’essor d’une véritable économie nationale, axée sur l’innovation par la promotion des technologies numériques comme moteur de la transformation structurelle du pays.

« C’est pourquoi, elle a sollicité auprès des pays présents à sa sympathique cérémonie, le soutien et le vote pour sa réélection au Conseil de l’UIT, lors de la prochaine conférence de plénipotentiaires », a affirmé M. Kindia.

L’UIT est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les Technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle attribue dans le monde entier, des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC pour les communautés mal desservies.