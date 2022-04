Taabo: La réserve scientifique de Lamto très menacée

Le Comité de gestion locale (GCL) de la réserve scientifique de Lamto (département de Taabo) a relevé des difficultés qui minent le parc, notamment l’orpaillage fluvial clandestin sur un bras du Bandama, le braconnage, le pâturage des bœufs et la dégradation des pistes de surveillance, lors de sa première session ordinaire.

Le braconnage, le pâturage des bœufs et la dégradation de la réserve scientifique de Lamto

S’inquiétant du phénomène d’orpaillage sur l’eau, le GCL a décidé de saisir la brigade de lutte contre l’orpaillage clandestin à l’effet de mettre fin à cette pratique. Le comité a aussi recommandé une surveillance adaptée afin de débusquer les intrusions nocturnes dans la réserve.

Le secrétaire du GCL, lieutenant-Colonel Rémy Kouadio, a par ailleurs présenté les activités menées à savoir les patrouilles de surveillance avec un taux d’exécution de 100% des efforts attendus, des missions de suivi-écologique, l’animation de deux séances de sensibilisation dans les villages périphériques et la tenue de deux conférences dans des établissements secondaires de Taabo.

Le colonel Kouadio s’est réjoui, vendredi 8 avril 2022, de l’acquisition de nouveaux équipements dont deux motos, du matériel solaire et un drone avec la formation de 10 agents sur la conduite du drone, au cours du premier trimestre de 2022.

Le préfet du département de Taabo et président du CGL, Eugène Kouadio, s’est félicité de la conscience éco-citoyenne qui se développe de plus en plus chez les riverains de la réserve et des d’emplois verts (guides touristiques et surveillants) dont ils bénéficient. Il a également adressé ses félicitations aux gestionnaires de la réserve pour les activités réalisées.