Bassin de la Volta: Les risques du changement climatique au coeur d'un atelier

La Côte d'Ivoire abrite depuis lundi, trois jours d'atelier de sensibilisation des parties prenantes sur le profil de risques d’inondations et de sécheresse liés au changement climatique dans le bassin de la Volta que se partagent le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo.

Recommandations pour l’élaboration des politiques fondées sur la connaissance du risque d’inondations et de sécheresse dans le bassin de la Volta

Du lundi 11 au mercredi 13 avril 2022, les acteurs nationaux du projet "Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta" (projet VFDM), se réunissent pour un atelier de sensibilisation des parties prenantes sur le profil de risque d'inondations et de sécheresse dans le bassin de la Volta dû au changement climatique.

Les trois jours de travaux de cet atelier permettront de faire des recommandations pour renforcer la résilience des communautés du bassin de la Volta.

La rencontre qui se tient à l'Hôtel Manhattan à Cocody, est initiée par le Ministère ivoirien des Eaux et Forêts et ses partenaires que sont l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), une agence spécialisée des Nations Unies et l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV) et le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest (GWP-AO).