Quart de finale LDC: Le Real Madrid élimine Chelsea

Après sa victoire 3-1 à l'aller, le Real Madrid qui accueillait Chelsea mardi en quart de finale retour de Ligue des champions, a validé son ticket pour les demi-finales après avoir été mené (3-0) au score et donc virtuellement éliminés.

Real Madrid vs Chelsea : Karim Benzema dégage les Blues, champions en titre de la LDC

Le match entre le Real Madrid et le Chelsea FC s'est achevé ce mardi 12 avril 2022 sur le score de 2 à 3. Triple buteur au match aller, Karim Benzema a inscrit le deuxième but madrilène à la 96e minute de jeu et offert la qualification aux Merengue. Le résumé du match.

Dès le coup d'envoi de la manche retour, les Blues prennent l'ascendant sur leur adversaire. À la 15e minute, Mount, bien servi par Werner, ouvre le score d'une belle frappe enroulée.

Totalement dominés, les Madrilènes manquent de solutions et rentrent au vestiaire la tête basse. En seconde période, les Blues continuent d'écraser leur adversaire et doublent la mise grâce à un coup de casque de Rüdiger (51e). Quelques instants plus tard, le Bernabeu se fait peur.

Alonso trouve le chemin des filets d'une frappe limpide, finalement refusée pour une main. La décision arbitrale est accueillie comme un but par les joueurs et le public madrilènes mais le navire merengue continue de couler. À la 75e minute, sur une action de grande de classe Werner, l'Allemand inscrit le but du ko.

Les hommes de Carlo Ancelotti sont alors éliminés. Le technicien italien décide de faire entrer Rodrygo qui remet les deux équipes à égalité sur son premier ballon du match grâce à un caviar de l'extérieur du pied de Modric (80e).

Au terme du temps réglementaire, les deux formations sont dos-à-dos. Dos au mur, les Merengue montent en puissance dans les prolongations et s'en remettent au réalisme de Benzema. Sur un centre de Vinicius, le Français inscrit le but du (3-2) qui permet au Real Madrid de prendre l'avantage.

Malgré quelques actions chaudes des Blues, les hommes de Carlo Ancelotti valident finalement leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions au terme d'un match totalement dingue.