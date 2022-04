PASRES: Le capital transféré vers le Fonds pour la science et la technologie

Le Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (FONSTI) va accueillir le capital du PASRES (Programme d’appui Stratégique à la Recherche scientifique) un Mémorandum d’Entente a été signé dans ce sens avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le Ministre Adama Diawara rapproche le PASRES et le FONSTI

La cérémonie de signature du document a enregistré la présence effective de l’ambassadrice de Suisse en Côte d’Ivoire, Anne Lugon-Moulin, et porte également sur la collaboration entre le Fonds national Suisse (FNS) et le FONSTI, et le renforcement de la coopération scientifique entre la Suisse et la Côte d’Ivoire.

« Heureux de cette signature », le ministre Adama Diawara a expliqué que « ce Mémorandum d’Entente vient matérialiser la fusion du PASRES avec le FONSTI, comme prévu lors de la mise en place du PASRES en juin 2007 ». « Ce qui indique clairement que les objectifs qui avaient été fixés au PASRES ont été atteints », a soutenu Pr Diawara.

Lors de la mise en place du PASRES, le gouvernement ivoirien avait pris, vis-à-vis du gouvernement suisse, l’engagement de créer et rendre fonctionnel un fonds FONSTI, d’un montant minimum de cinq milliards de Francs CFA.

« La création de ce Fonds aurait dû être effective depuis 2012 au plus tard, puisque la Côte d’Ivoire s’était engagée à le créer, cinq ans après la mise en place du PASRES en 2007. Malheureusement, pour diverses raisons, cet engagement n’a pas pu être honoré avant 2018. C’est pour honorer cet engagement que le FONSTI a été créé, le 27 juin 2018, sous la supervision du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec l’appui du ministère du Budget, du ministère de l’Économie et des Finances, de la Confédération GECI, de Sociétés Savantes, du Fonds National Suisse et de l’Académie Suisse des Sciences et des Arts. Après sa création en 2018, le gouvernement ivoirien a alloué en 2019 et 2020, cinq milliards de FCFA au FONSTI. Les engagements pris ont donc été respectés et honorés », a fait remarquer Adama Diawara.

A son avis, à la suite de l’évaluation menée conjointement par une équipe d’experts ivoiriens et suisses, il est ressorti que le FONSTI fonctionne conformément aux standards internationaux du Société générale de Côte d’Ivoire (SGCI) et du logiciel de Gestion des relations clients (GRC).

« Nous sommes convaincus que le moment est opportun pour transférer le PASRES vers le FONSTI afin que la Côte d’Ivoire dispose d’un organisme unique de financement de la recherche qui serait le pendant du FIRCA, qui est, lui, réservé au domaine agronomique », a-t-il dit.

Professeur Adama Diawara a fait le constat d’un bilan du PASRES, qui 2007 a beaucoup apporté à la recherche scientifique en Côte d’Ivoire. Ce bilan établit que de 2008 à 2021, le PASRES a financé 257 projets de recherche, a alloué 514 bourses de recherche à de jeunes chercheurs, a permis la soutenance de 129 thèses de Doctorat et a contribué à la publication de plus 350 articles scientifiques à travers ses revues scientifiques.

En somme, plus de 1000 chercheurs ivoiriens ont bénéficié de l’appui du PASRES dans le cadre de leurs travaux de recherche. La mise en place du PASRES a également permis, non seulement, de financer des projets de recherche mais également et surtout de former des Ivoiriens à la gestion d’un organisme de financement de la recherche et de l’innovation.

Le Fonds national Suisse aura joué un rôle déterminant dans cette activité de formation du Secrétariat exécutif du PASRES.

« Sur le plan financier, nous continuerons à maintenir le capital du PASRES en Dépôt à terme (DAT) comme c’est le cas actuellement. Les intérêts continueront à servir au financement des projets de recherche. Nous soutenons le transfert du Capital du PASRES au FONSTI. Je confirme l’engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à soutenir le FONSTI », a rassuré le ministre.

Adama Diawara a affirmé ses « chaleureux remerciements » à la Suisse tout en confirmant l’engagement du gouvernement ivoirien pour le renforcement de la coopération scientifique entre la Suisse et la Côte d’Ivoire.

Pour sa part, le secrétaire général du FONSTI, Dr Sangaré Yaya, a exprimé son infinie gratitude et reconnaissance au ministre Adama Diawara pour « ses actions importantes et décisives dans la création et l’opérationnalisation du FONSTI ».

En l’ambassadeur de Suisse en Côte d’Ivoire, Mme Anne Lugon-Moulin, il a salué « l’engagement et la détermination ».

Sangaré Yaya a affirmé que le FONSTI est l’aboutissement prévu et planifié du PASRES puisque celui-ci a été conçu, dès le départ, comme l’embryon du FONSTI. « Nous apprécions vivement tous les efforts accomplis par Mme l’ambassadrice au cours de ces trois dernières années pour renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Suisse sur les plans économique, culturel et scientifique », a ajouté Dr Sangaré.