Côte d’Ivoire: La Tour F d’ Abidjan ou la plus haute tour d'Afrique

La plus haute tour d'Afrique, va s’appeler « La Tour de la Nation » ou encore La tour F. Elle s'élancera dans le ciel d' Abidjan, culminant entre 225 et 283 mètres.

La Tour de la Nation, un gratte-ciel en sentinelle dans le ciel d' Abidjan

Le projet « Tour de la Nation » dans la commune du plateau qui comportera un hôtel 5 étoiles de 225 chambres sous la marque « Four Seasons ».

Le projet est localisé au croisement du Boulevard de la République et de l’Avenue Marchand, l’un des carrefours les plus importants du quartier, offrant un accès visuel et physique direct au jardin public situé au sud.

La Tour de la Nation, qui sera érigée dans la partie nord-ouest de la parcelle, marquera fortement son environnement avec ses 283 mètres de hauteur et son programme offrira une silhouette à la fois rationnelle et sculpturale.

Un bâtiment moins élevé en forme de -L- sera annexé à la tour et servira de lien entre le niveau de la rue et la tour elle-même. Les deux bâtiments abritent différents types de bureaux et d’unités résidentielles, un hôtel d’affaires de 225 chambres avec un centre de congrès, ainsi que des espaces publics avec une galerie commerciale.

Un jardin public réaménagé renforce cette volonté de connexion. Grâce à de nouveaux sentiers piétonniers diagonaux qui diffèrent de la forme octogonale et rigide des blocs, le parc est directement lié aux espaces publics de la tour.

Inspirée par la taille irrégulière des pierres naturelles, la tour est considérée comme une lanterne à facette avec plusieurs plans qui reflètent le ciel et la terre et capturent la lumière sous tous ses angles.

Grâce à un processus de soustraction, la tour monolithique est conçue pour améliorer l’orientation de ses faces, offrant aux utilisateurs une ventilation naturelle ainsi que des balcons verts, agissant comme un paravent et réduisant les gains de chaleur et permettant ainsi au bâtiment de fonctionner de manière plus durable.

Le rajout d’un bâtiment peu élevé et annexé à la tour, crée un dispositif d’ombrage qui fera partie du concept architectural de la tour.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan National de Développement sectoriel 2021-2025, l’analyse diagnostic du secteur du Tourisme et des Loisirs a identifié comme défis majeurs, pour la Côte d’Ivoire, les points suivants : Être le co-leader africain du tourisme d’affaires ; Être la base de divertissement domestique de la sous-région ouest-africaine ; Être le pôle d’attraction du tourisme international avide d’écotourisme et de tourisme de nature et ; Être le lieu de développement de l’entrepreneuriat touristique social et territorial.

Le gouvernement ivoirien ambitionne de porter la contribution du secteur du Tourisme et des Loisirs au PIB à hauteur de 10% en 2025 contre 7,3% en 2019 et 1,8% en 2021, selon le Directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, Dr Klo Fagama.