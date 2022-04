Afrique: La Fondation Mo Ibrahim ausculte les causes des coups d’Etat

La Fondation Mo Ibrahim annonce la publication d’une nouvelle étude intitulée « Les récents coups d’État en Afrique de l’Ouest », à la suite d’une série de coups d’État et tentatives de coups d’État en Afrique de l’Ouest au cours des trois dernières années.

La gouvernance définit l’accès aux droits civiques, politiques et sociaux du citoyen, selon la Fondation Mo Ibrahim

« Afin de mieux comprendre le climat politique précédant ces récents coups d’État, la Fondation a procédé à une analyse utilisant les tendances et statistiques de l’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine (IIGA) pour la période entre 2010 et 2019 au Burkina Faso, en Guinée et au Mali », indique un communiqué de l’organisation publié le 11 avril 2022.

Selon la Fondation Mo Ibrahim, les résultats de cette recherche mettent en lumière certaines similitudes entre les pays étudiés, ainsi que les premiers signes avant-coureurs d’instabilité politique.

Ces travaux font la corrélation entre la manière dont les déséquilibres gouvernementaux alimentent le mécontentement des citoyens et érodent la confiance des processus démocratiques. Ils démontrent aussi comment l’insécurité, la détérioration de l’État de droit et des droits des citoyens ont contribué à créer des climats favorables aux coups d’État.

Cette recherche est l’une des nombreuses études produites par la Fondation concernant les problèmes majeurs auxquels l’Afrique est confrontée.

Publié depuis 2007, l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine fournit une évaluation complète de la performance de la gouvernance dans 54 pays africains.

Pour la Fondation Mo Ibrahim, la gouvernance désigne l’ensemble des mesures et des règles qui permettent d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle d’un Etat. Plus précisément, la gouvernance définit l’accès aux droits civiques, politiques et sociaux qu’un citoyen a le droit d’exercer et qu’un gouvernement est censé délivrer.