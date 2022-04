FEMUA: Magic System et la LONACI s'engagent en faveur des enfants

Deux conventions de partenariat viennent d'être conclues entre la LONACI et Gaou Production / Fondation Magic System dans le cadre de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 14), prévue du 10 au 15 mai 2022.

LONACI et Fondation Magic System vont offrir une école au village Kouadio-Kouma (Tanda)

Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI), Dramane Coulibaly, a signé, vendredi 15 avril 2022 au siège de la société d’Etat, à Marcory (Abidjan Sud), deux conventions avec l’artiste Traoré Salif dit “A’Salfo”, l’un au bénéfice de la Fondation Magic System et l’autre, pour Gaou Production.

Le premier accord conclu entre la Fondation LONACI et la Fondation Magic System concerne la construction d’une école primaire dans le village de Kouadio-Kouma (Tanda) où, aux dires d’A’Salfo, les enfants marchent sur plus de 3 km pour se rendre à l’école la plus proche. Pour lui, la construction d’une école dans ce bourg va “changer la vie de milliers d’enfants” sur plusieurs générations.

La seconde convention consiste en un accompagnement tant financier que technique de la LONACI envers Gaou Production, dans l’implémentation de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 14), prévue du 10 au 15 mai 2022.

“Cet événement marque un geste fort d’une société citoyenne à l’endroit d’une fondation qui œuvre pour le bien-être des populations”, a commenté A’Salfo, tout en félicitant le DG de la LONACI pour la promptitude avec laquelle il a répondu favorablement à sa demande. Il a exalté, en outre, un partenariat gagnant-gagnant “mais plus gagnant pour Gaou Production” qui ambitionne de transformer le FEMUA en un festival panafricain voire mondial.

Quant à Dramane Coulibaly, il s’est réjoui de cette signature de conventions d’une part entre deux fondations qui ont la même vision de contribuer au bien-être des populations dans le cadre de la construction d’écoles, espérant que ce partenariat pourrait s’étendre à d’autres domaines d’intervention de la LONACI (construction de centres de santé, de salles multimédias pour les jeunes, de châteaux d’eau…).

D’autre part, a précisé le DG, cette convention permettra d’accompagner Gaou Production dans le cadre d’un sponsoring pour le FEMUA 14. “La LONACI tirera meilleur profit de ce partenariat”, a-t-il rétorqué, convaincu qu’ensemble, les deux structures peuvent faire “bouger les montagnes” car elles ont les mêmes visions et préoccupations, à savoir le bien-être des populations.

“Depuis que le FEMUA est FEMUA, en terme de célérité pour une convention, la LONACI occupe la palme d’or. Cela montre la détermination du directeur général. (…) La LONACI fait beaucoup dans ses domaines d’intervention mais la touche Magic System sera exceptionnelle”, a commenté A’Salfo, après la signature des deux protocoles d’accord dont le montant n’a pas été divulgué.