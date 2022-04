Candidats à la FIF, Drogba, Sory et Idriss Diallo face-à-face samedi

Les trois principaux challengers pour la présidence de la FIF, à savoir Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo sont convoqués par le structure Balle à terre qui milite pour des élections apaisées le 23 avril prochain pour le bonheur du football ivoirien.

Election à la FIF: Balle à Terre veut faire prendre de grands engagements à Drogba, Sory et Idriss Diallo

Le 23 Avril 2022, la Côte d’Ivoire sportive, singulièrement celle du football doit sortir ragaillardie de l’élection à la Présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). En vue de contribuer à des élections apaisées, responsables et transparentes, nous venons de prendre l’initiative à travers la structure «Balle à Terre» et son partenaire Totem Communication, de réunir dans un même espace et pour une même cause les principaux candidats.

Il s’agit de Didier Drogba, Sory Diabaté, Idriss Diallo et autres le Samedi 16 avril 2022, à l'hôtel Palm Club. Il s’agira de prendre un engagement fort devant la nation toute entière. Les perdants, en toute humilité vont appeler le gagnant pour le féliciter. Cet engagement vaudra, aussi bien pour la campagne dont on l'espère exemplaire, fair-play et élégante. Mais avant, nous voulons saluer cette marque de considération de ces sommités du football ivoirien, qui, humblement, acceptent de se soumettre à cet exercice.

Les candidats qui démarrent la campagne, sous peu, ont besoin de montrer patte blanche. A cet effet, nous avons sollicité et obtenu le parrainage spirituel des hommes de Dieu. Les guides chrétiens et musulmans qui viennent de répondre favorablement à notre appel vont donner leur onction au renouveau de notre football. Pour nous, en nous mettant ainsi au service du football ivoirien, nous réalisons une passion de gosse.

Nous démontrons notre attachement de toujours, au football ivoirien. Car, il est bon de dire que depuis ma tendre enfance, je suis épris de football et je me suis entiché de grands noms du milieu, notamment d’athlètes et de dirigeants. Aujourd’hui, je côtoie avec beaucoup d’émotions toutes ces figures et ces noms. Seule la magie du Football peut garantir cet état de fait. C’est à dire voyager, rencontrer des personnes de talents, transporter l’âme et l’esprit vers des états (joie, déception) extrême.

Le samedi 16 avril 2022, sur le coup de 14 heures, les acteurs du milieu démontreront à la face du monde entier qu’ils savent préserver l’essentiel. C’est à dire le football. Mieux, ils entendent donner une grande leçon de démocratie à toute la planète foot. Et cela passe par la signature de cette charte. Un véritable pas vers le triomphe de la Fraternité ivoirienne, le 23 Avril 2022, à Yamoussoukro.

Frédéric konan Kouadio

Coordonnateur général de Balle à terre